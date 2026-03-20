Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Jeep Compass: offerte e porte aperte in Italia

La nuova generazione del SUV Jeep si mostra al pubblico italiano. Il weekend del 21 e 22 marzo, nuova Compass sarà protagonista di un’iniziativa porte aperte in tutta Italia. Un’occasione pensata non solo per vedere da vicino il SUV del marchio americano, ma anche per approfittare di condizioni commerciali dedicate, studiate per rendere più accessibile uno dei modelli più importanti della gamma.

Per Jeep, Compass rappresenta da anni un punto di equilibrio tra dimensioni compatte, vocazione off-road e comfort da utilizzo quotidiano. E con questa nuova generazione, il marchio prova a rilanciare ulteriormente la sua proposta, aggiornando stile, contenuti e tecnologia.

Porte aperte il 21 e 22 marzo

Il fine settimana del 21 e 22 marzo segna quindi un passaggio importante per il debutto commerciale della nuova Compass in Italia. Le concessionarie Jeep apriranno le porte al pubblico per permettere ai clienti di scoprire tutte le novità dal vivo, senza filtri.

È un format ormai consolidato nel settore, ma che continua a funzionare: vedere un’auto da vicino, salirci a bordo, osservare finiture e materiali fa ancora la differenza rispetto a qualsiasi configuratore online.

In particolare, questa nuova Compass punta molto sull’esperienza a bordo, con un abitacolo più curato nei dettagli e una dotazione tecnologica aggiornata, pensata per stare al passo con le aspettative di chi oggi cerca connettività e semplicità d’uso.

Durante il weekend sarà possibile anche ricevere informazioni dettagliate sulle motorizzazioni disponibili e sulle diverse configurazioni, oltre a valutare eventuali test drive, a seconda della disponibilità delle concessionarie.

Offerta dedicata

A rendere più interessante l’iniziativa ci sono le condizioni commerciali studiate appositamente per l’evento. Jeep ha infatti previsto una formula d’acquisto con finanziamento a interessi zero, solo fino a fine mese.

L’offerta è specifica per la versione Altitude e-Hybrid da 145cv, che in caso di permuta o rottamazione scende da 40.900 di listino a 35.900 euro. La formula di finanziamento prevista è strutturata con un anticipo di 15.900 euro e 48 rate da 434 euro, grazie a un TAN fisso allo 0% e un TAEG al 2,17%.

Un’attenzione particolare è rivolta alla versione elettrificata, sempre più centrale nella strategia del marchio, che punta a combinare efficienza e prestazioni senza rinunciare alla tradizionale anima da fuoristrada.

La terza generazione di Jeep Compass

Quella che debutta nelle concessionarie non è un semplice restyling. La nuova Compass rappresenta infatti la terza generazione del modello, e si presenta con un’evoluzione evidente sotto diversi aspetti.

Il design esterno resta fedele al family feeling Jeep, ma introduce linee più moderne e proporzioni bilanciate, con un frontale aggiornato dalla fascia grintosa a tutta lunghezza e una presenza su strada più solida. All’interno, invece, il salto è ancora più percepibile: materiali migliorati, interfacce digitali più intuitive e una maggiore attenzione alla digitalizzazione, che rendono l’esperienza di guida più moderna e piacevole, soprattutto nell’utilizzo quotidiano.

Non manca, ovviamente, l’impronta tipica del marchio. Anche se sempre più orientata alla città, Compass continua a mantenere quel DNA da SUV autentico che da sempre contraddistingue Jeep, con capacità di affrontare percorsi meno battuti e una sensazione di robustezza che resta uno dei suoi punti di forza.