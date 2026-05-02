Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Jeep e Harley-Davidson rilanciano la partnership

Dopo oltre dieci anni, due marchi simbolo della cultura americana tornano a condividere la stessa strada. Jeep e Harley-Davidson hanno annunciato una nuova partnership europea per il 2026, riportando in vita una collaborazione che mancava dal 2014 e che, all’epoca, aveva conquistato gli appassionati di motori e lifestyle outdoor.

Un modo per unire due mondi che parlano la stessa lingua fatta di libertà, viaggio e voglia di esplorare. Da una parte i SUV Jeep, dall’altra le iconiche cruiser Harley-Davidson. Due modi diversi di vivere la strada, ma con una filosofia sorprendentemente simile.

Il lancio a Senigallia

Il primo appuntamento ufficiale della partnership si svolge dal 30 aprile al 3 maggio in occasione dell’European Spring Rally di Senigallia, nelle Marche, la cittadina affacciata sull’Adriatico ormai punto di riferimento per gli appassionati Harley-Davidson in Europa. Da lì partirà un vero e proprio tour continentale che accompagnerà i due marchi per tutto il 2026. In calendario ci sono cinque grandi appuntamenti internazionali:

European Spring Rally a Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio;

Harley Owners Group Rally a Cascais, in Portogallo, dal 18 al 21 giugno;

European Bike Week a Faaker See, in Austria, dall’8 al 13 settembre;

International Ladies Of Harley a Pescara, il 3 ottobre;

HOG Winter Meeting a Genova, il 28 novembre.

Eventi che richiamano migliaia di motociclisti provenienti da tutta Europa e che rappresentano il contesto ideale per rafforzare l’identità condivisa dei due brand. Non è difficile capire perché Jeep e Harley-Davidson abbiano deciso di tornare insieme. Entrambe, negli anni, hanno costruito la propria immagine attorno a valori molto precisi: autenticità, carattere, spirito libero e passione per il viaggio. Valori che oggi, in un mercato sempre più digitalizzato e uniforme, diventano quasi una forma di identità.

Al centro c’è la nuova Jeep Compass 4xe

Protagonista della partnership sarà soprattutto la nuova Jeep Compass 4xe, modello simbolo dell’evoluzione del marchio americano verso una mobilità più moderna ed elettrificata. La Compass 4xe rappresenta infatti il punto d’incontro tra tradizione off-road e nuove tecnologie. La trazione integrale resta un elemento centrale dell’esperienza Jeep, ma viene affiancata da una propulsione elettrificata che punta a ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare alle capacità in fuoristrada.

Ed è proprio questo il messaggio che Jeep vuole portare agli eventi Harley-Davidson: l’idea che l’avventura possa evolversi senza perdere il proprio fascino.

Secondo il marchio americano, la Compass 4xe interpreta perfettamente i valori condivisi con Harley-Davidson: scoperta, libertà, passione e autenticità. Non si tratta quindi soltanto di una collaborazione commerciale, ma di una strategia di comunicazione che punta a creare un legame emotivo con il pubblico.

Due icone americane che parlano la stessa lingua

In un momento storico in cui l’automobile sta cambiando rapidamente pelle, partnership come questa mostrano quanto il mondo dei motori stia cercando di puntare sempre di più sull’esperienza e sulla community. Jeep e Harley-Davidson non vendono semplicemente veicoli: vendono un immaginario. E questo immaginario è fatto di strade panoramiche, viaggi improvvisati, percorsi sterrati e raduni affollati dove il motore diventa quasi un linguaggio comune.

La nuova alleanza europea sembra voler ripartire proprio da qui. Non dalle prestazioni pure o dai numeri, ma dal significato emotivo che certi marchi riescono ancora a trasmettere. Per Jeep, inoltre, la partnership rappresenta anche un’occasione importante per rafforzare la presenza della gamma elettrificata presso un pubblico storicamente legato ai motori più tradizionali.

Il 2026 sarà quindi un anno ricco di appuntamenti per gli appassionati dei due marchi, con eventi che uniranno SUV e motociclette sotto la stessa bandiera: quella dell’avventura