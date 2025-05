Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Riprende la partnership tra Juventus e Jeep, nuovo accordo da 69 milioni

Juventus e Jeep continuano il loro percorso insieme: nelle ultime ore Stellantis ha confermato il rinnovo ufficiale della sponsorizzazione con il club bianconero, secondo un accordo che sancisce una delle partnership più durature del calcio europeo. A partire dalla prossima stagione 2025/2026, il logo Jeep tornerà al centro delle divise a strisce, riprendendo da dove avevano lasciato dopo un anno unicamente come Official Automotive Partner.

I dettagli dell’accordo: cifre e durata

Il contratto per le prossime stagioni parla di un investimento totale di 69 milioni di euro, da parte di Jeep fino a giugno 2028. Divisi seguendo i seguenti pagamenti:

4 milioni di euro per la stagione 2024/25 rimanente;

19 milioni per la stagione 2025/26;

23 milioni per la stagione 2026/27;

23 milioni per la stagione 2027/28.

Rispetto all’ultimo contratto tra Juve e Jeep di 45 milioni di euro annui, le nuove cifre rappresentano una netta diminuzione, attribuibile a vari fattori, tra cui le recenti difficoltà finanziarie del club, la scorsa esclusione dalle coppe europee, i risultati delle ultime stagioni e la necessità di ristrutturare le proprie finanze.

Dal 2012 una partnership da 410 milioni

La storia tra le due società torinesi affonda le sue radici nella stagione 2012/13 con un primo accordo di 11,6 milioni di euro, che aveva garantito a Jeep il posto al centro della maglia juventina. Da quel momento il marchio automobilistico è rimasto il protagonista della divisa a strisce, aumentando nel corso degli anni il valore della sponsorizzazione, fino a raggiungere il tetto dei 45 milioni di euro annui previsti nel triennio 2021-2024, interrotto poi nella stagione che sta per finire 2024/25 in cui Jeep ha svolto solo il ruolo di Official Automotive Partner. Fino ad ora, in totale, Jeep ha versato nelle casse del club oltre 341 milioni divisi in 12 stagioni a cui devono aggiungersi i 69 di quest’ultimo contratto, per una cifra che arriva a 410 milioni di euro entro il 2028. Un contributo importante che ha spinto la Juventus in un periodo di grande successo, durante il quale il club ha conquistato numerosi titoli nazionali e ha raggiunto due finali di Champions League. La presenza del marchio Jeep sulle maglie di campioni del calibro di Vlahovic è diventata un simbolo riconoscibile a livello globale, rafforzando l’immagine di entrambi i brand.

Fonte: Ufficio Stampa Juventus

Investimenti Jeep nella Juventus stagione per stagione:

stagione 2012/13: circa 11,6 milioni di euro;

stagione 2013/14: circa 13 milioni di euro;

stagione 2014/15: circa 15 milioni di euro;

stagione 2015/16: circa 17 milioni di euro;

stagione 2016/17: circa 17 milioni di euro;

stagione 2017/18: circa 19 milioni di euro;

stagione 2018/19: circa 19 milioni di euro;

stagione 2019/20: circa 42 milioni di euro;

stagione 2020/21: 45 milioni di euro;

stagione 2021/22: 45 milioni di euro;

stagione 2022/23: 45 milioni di euro;

stagione 2023/24: 45 milioni di euro;

stagione 2024/25: 4 milioni di euro (da maggio);

stagione 2025/26: 19 milioni di euro;

stagione 2026/27: 23 milioni di euro;

stagione 2027/28: 23 milioni di euro.

Visit Detroit come co-sponsor

Ad aumentare la sinergia tra la Juventus e Stellantis è stato annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Visit Detroit. L’ente del turismo della città americana apparirà infatti sulla divisa come sponsor secondario. Non sono ancora stati resi pubblici i dettagli e le cifre di questo accordo ma è evidente come la partnership con Detroit, sede di Stellantis, sia un modo per rafforzare il legame tra il club e il gruppo in un periodo in cui i marchi italiani stanno investendo molto sulle sponsorizzazioni.