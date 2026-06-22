Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

ANSA L'iconico conduttore ci aggiorna sul suo stato di salute con ottime notizie

Buone notizie per Jeremy Clarkson. Il noto conduttore e vera e propria icona tra gli appassionati del settore automotive sta meglio. Dopo aver annunciato di avere un carcinoma alla prostata, infatti, Clarkson è tornato a parlare del suo stato di salute nel corso di un’intervista pubblicata dalla versione online di The Times fornendo una serie di aggiornamenti sulle cure che rappresentano una notizia molto positiva. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito alle parole dell’apprezzato conduttore che ha anche postato un video su Instagram per fornire ulteriori informazioni ai suoi fan.

Gli ultimi aggiornamenti

Il titolo dell’intervista anticipa la buona notizia: “Ho sfidato la morte due volte. Sono l’uomo più fortunato del mondo“. Il conduttore televisivo, a cui era stato diagnosticato un cancro alla prostata lo scorso anno, ha annunciato di stare meglio. Il cancro è in remissione e Clarkson, che continua a sottoporsi a terapie e ad assumere medicinali, sta vivendo una vita quasi normale, come chiarito nel corso dell’intervista al The Times, magazine per cui ha anche recensito la Fiat Grande Panda.

A conferma di quanto annunciato nell’intervista, Clarkson ha appena pubblicato anche un aggiornamento lavorativo sulla sua pagina Instagram, annunciando che le riprese della sesta stagione di Clarkson’s Farm sono cominciate. Si tratta di un chiaro segnale che il suo stato di salute migliora (il conduttore in passato ha avuto anche problemi cardiaci) e che l’attività lavorativa può riprendere con un buon ritmo, come evidenziato anche in un altro messaggio pubblicato sul social network.

Il “solito” Clarkson

Sia nell’intervista che nel post pubblicato su Instagram è evidente come Jeremy Clarkson, seppur provato nel fisico, non abbia perso il suo solito umore, la sua capacità di dire le cose in modo chiaro e trasparente e anche di evidenziare gli aspetti positivi della sua vita.

Per il presente, il conduttore ha sottolineato: “Mi piace molto vedere i miei nipoti e voglio vederli crescere. Guido molto più piano. Sono un po’ pigro. Faccio molte passeggiate. Mangio vegetariano”. Il futuro è tutto da scrivere, ma per Clarkson, che ha da poco compiuto 66 anni, c’è ancora tanto da fare, nuovi show da condurre, nuove auto da recensire, con il suo inconfondibile spirito critico.

Di certo, Clarkson tornerà a fornire aggiornamenti sulla sua salute, considerando che lui stesso ha sottolineato di aver voluto fare chiarezza, andando a “infrangere” una regola che si era imposto per non parlare di salute. Il pubblico lo segue sempre con molta attenzione e nel corso degli anni tantissimi appassionati hanno dimostrato di essere pronti a seguirlo in tutti i suoi progetti.

Dopo le avventure con Top Gear e The Grand Tour oltre all’esperienza di Clarkson’s Farm, il conduttore continua a testare auto e ad analizzare il mondo delle quattro ruote e, di certo, continuerà a farlo per molto tempo. Gli oltre 10 milioni di follower su Instagram (tra cui immaginiamo ci siano anche tanti lettori di Virgilio Motori) non potranno che essere felici.