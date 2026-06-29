Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Aventador SVJ distrutta dalle fiamme

Una Lamborghini Aventador SVJ lo scorso lunedì 22 giugno, a Oberarth, in Svizzera, ha preso fuoco al distributore di benzina. Un incendio violento, scoppiato durante le operazioni di rifornimento, ha trasformato in cenere uno dei bolidi più esclusivi mai prodotti da Sant’Agata Bolognese. Il conducente, un ragazzo di vent’anni, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero. Il passeggero a bordo con lui, per fortuna, è uscito illeso.

Una storia che dispiace due volte: per il ragazzo rimasto ferito, e per chiunque ami i motori e sappia cosa rappresenti un’Aventador SVJ nel panorama delle supercar mondiali.

Il video virale

Il ventenne si trovava alla guida della Lamborghini Aventador SVJ provenendo da Arth, dirigendosi verso un distributore lungo la Gotthardstrasse a Oberarth. Durante il rifornimento si sarebbe sviluppata una fiamma improvvisa che ha innescato l’incendio del veicolo. I vigili del fuoco del Comune di Arth, intervenuti rapidamente, sono riusciti a domare le fiamme in tempi relativamente brevi.

Le immagini dell’incendio, riprese da passanti e automobilisti di passaggio, hanno fatto rapidamente il giro dei social. Il rogo della Lamborghini al distributore è diventato un video virale in poche ore, rimbalzando su forum, gruppi dedicati alle supercar e sulle principali piattaforme. Vedere una vettura del genere avvolta dalle fiamme è qualcosa che lascia senza parole.

Cause ancora sconosciute

Nonostante la dinamica dell’incidente sembri abbastanza chiara nei suoi elementi essenziali, le cause precise restano ancora da accertare. Le immagini sono tuttora al vaglio degli inquirenti e la Polizia Cantonale di Svitto ha aperto un’indagine per stabilire con esattezza l’origine dell’incendio. L’ipotesi di una fiamma improvvisa durante il rifornimento è quella al momento ritenuta più probabile, ma gli investigatori dovranno verificare se ci siano stati altri fattori scatenanti. Le supercar ad alte prestazioni, con motori enormemente potenti e temperature di esercizio elevate, non sono esenti da questo tipo di rischio, specialmente in fasi particolarmente delicate come quella del rifornimento.

Resta comunque la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: un’operazione di routine che si è trasformata in pochi secondi in un’emergenza.

I danni

Dal punto di vista materiale, il bilancio è pesante. Le fiamme hanno completamente distrutto la Lamborghini Aventador SVJ e si sono registrati danni ingenti anche alla stessa pompa di benzina. Il valore economico della perdita è da capogiro. A seconda dell’allestimento, il prezzo d’acquisto di una Lamborghini Aventador SVJ ormai parte da almeno 550.000 franchi svizzeri, con il veicolo andato completamente distrutto in un totale sinistro.

L’Aventador SVJ è una delle varianti più estreme e ricercate mai prodotte da Lamborghini: V12 aspirato da 770 CV, aerodinamica attiva, telaio in fibra di carbonio, e un sound che non lascia indifferenti nemmeno i non appassionati. Ne sono stati prodotti appena 900 esemplari coupé e 800 roadster, il che la rende una vettura rara anche nel mondo delle supercar.

Il conducente ventenne è stato trasportato in ospedale in elicottero, mentre il passeggero della stessa età è rimasto illeso. Le condizioni del ferito, inizialmente descritte come gravi, sono la vera priorità in tutta questa vicenda.