Papa Francesco ricevette in regalo, nel 2019, una Lamborghini: Bergoglio autografò e benedisse la vettura prima di venderla in un'asta di beneficenza

Fonte: IPA La Lamborghini di Papa Francesco è stata venduta all'asta

La morte di Papa Francesco, nonostante i tanti problemi di salute degli ultimi mesi, è stata una notizia che ha preso tutti di sorpresa. Bergoglio, eletto Papa nel 2013, è stato, fin da subito, molto amato, anche per via del suo modo di fare e per la sua straordinaria semplicità. Nel giorno del suo funerale, è giusto ricordare Papa Francesco anche per il suo rapporto con il mondo dei motori.

Nel corso del pontificato, infatti, Bergoglio ha utilizzato diverse vetture. Nel 2019, però, ha ricevuto in regalo una vera e propria supercar personalizzata. Lamborghini, infatti, decise di regalare al Papa una Huracán bianca, consegnata nel corso di una cerimonia in Vaticano. Naturalmente, Francesco non ha mai utilizzato la vettura, preferendo venderla all’asta per raccogliere fondi per una delle sue tante iniziative di beneficenza. Andiamo a scoprire la storia di questa particolarissima Lamborghini.

Una supercar per il Papa

Nel corso degli anni, Papa Francesco ha utilizzato diverse vetture, come un’esclusiva Classe G elettrica, realizzata in modo specifico per il Vaticano. Il modello in questione è stata la prima Papamobile elettrica. Come sottolineato in apertura, però, anche se solo per un breve periodo, il Papa ha avuto in garage anche una Lamborghini Huracán, caratterizzata da una livrea bianca con dettagli in oro. Si tratta di una scelta stilistica che omaggia i classici colori vaticani e le livree che caratterizzano le vetture utilizzate dai pontefici.

La supercar, regalata al Papa dalla Casa italiana nel corso di un evento nel 2019, è stata anche benedetta e autografata da Papa Francesco. La Lamborghini Huracán è uno dei modelli simbolo della produzione del brand degli ultimi anni. La vettura venne lanciata nel 2014, per ricevere un restyling nel 2019, ed è stata in produzione fino al 2024. Alla base del progetto c’è un motore V10 che, nelle versioni più potenti, arriva fino a 640 CV di potenza. La vettura è stata poi realizzata anche nell’esclusiva versione Sterrato. Nel corso degli anni, Lamborghini ha realizzato diverse versioni speciali della sua supercar oltre a quella regalata a Bergoglio e che oggi rappresenta una vera e propria vettura da collezione.

Venduta all’asta

Bergoglio accettò il regalo di Lamborghini, chiarendo, però, che non avrebbe utilizzato la vettura. La supercar realizzata dalla Casa italiana, infatti, è stata messa in vendita, con un’asta di beneficenza realizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi da donare ai bisognosi. Il progetto è stato un successo. La vettura è stata poi venduta per una cifra di circa 800.000 euro, ben più del suo valore commerciale, grazie anche alla benedizione e alla firma applicata sulla parte sinistra della carrozzeria dal Papa.

I fondi raccolti dalla vendita all’asta sono stati poi utilizzati per sostenere alcune comunità cristiane in Iraq oltre che per sostenere l’attività dei medici di GICAM Foundation che offrono assistenza sanitaria nel centro dell’Africa. Come spesso accaduto nel corso del suo pontificato, Francesco è riuscito a trasformare un regalo esclusivo in un modo per fare beneficenza e aiutare i poveri. Ricordiamo che, nei giorni scorsi, abbiamo realizzato un approfondimento dedicato alle auto di Papa Francesco.