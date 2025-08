Ufficio Stampa Lamborghini Consegne record per Lamborghini

Il programma di crescita di Lamborghini continua e i dati del primo semestre del 2025, ufficializzati questa settimana, lo confermano. La Casa italiana non si ferma e fa registrare nuovi numeri da record, soprattutto per quanto riguarda le consegne che hanno raggiunto un valore mai raggiunto per quanto riguarda i dati dei primi sei mesi di un anno. Si tratta di un nuovo passo in avanti per il brand che ora punta a chiudere il 2025 con risultati mai raggiunti prima, continuando il suo programma di espansione su scala globale. Andiamo a fare il punto in merito ai risultati finanziari annunciati in questi giorni da Lamborghini.

I numeri

Nel corso del primo semestre del 2025, come annunciato dall’azienda nel tradizionale report trimestrale, Lamborghini ha raggiunto quota 5.681 vetture consegnate. Come chiarito dalla stessa azienda, si tratta del miglior risultato a livello di consegne mai ottenuto in un primo semestre. Il record è stato raggiunto andando a migliorare del 2% il risultato registrato nel corso del primo semestre del 2024, segno che la crescita del brand continua a ritmo sostenuto.

Da segnalare che, per quanto riguarda le “macro-regioni”, è il mercato EMEA a guidare le consegne con 2.708 unità, precedendo le Americhe, con 1.732 unità, e l’area APAC, con 1.241 unità. I numeri in questione, inoltre, confermano il trend evidenziato nel primo trimestre del 2025 e fanno ben sperare in vista di un nuovo anno da record dopo i risultati del 2024, periodo chiuso con 10.687 consegne.

Il report di Lamborghini conferma che il primo semestre del 2025 si è chiuso con un fatturato di 1,62 miliardi di euro. Questo dato è in linea con quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Da segnalare, invece, che il risultato operativo è stato di 431 milioni di euro, in lieve calo a causa principalmente dell’andamento sfavorevole dei tassi di cambio nel corso del secondo trimestre dell’anno. La profittabilità dell’azienda si attesta intorno al 26,6%.

Nel comunicato ufficiale, Lamborghini sottolinea come i risultati ottenuti siano strettamente legati alla “efficacia della visione industriale di Automobili Lamborghini, guidata dalla roadmap Direzione Cor Tauri” e alla costruzione di una gamma ibrida che rappresenta un “passo cruciale” nel programma di crescita e trasformazione del brand, in attesa dell’arrivo di una supercar elettrica in grado di garantire un ulteriore passo in avanti per l’azienda. Nel futuro di Lamborghini ci sono tante novità in programma e gli obiettivi sono destinati a diventare sempre più ambiziosi.

Stephan Winkelmann, chairman e CEO di Automobili Lamborghini, commenta così i risultati: “I risultati di questi primi sei mesi del 2025 sono solidi – dichiara – nonostante l’instabilità economica e politica mondiale e confermano che la scelta di ibridizzare tutta la gamma sia quella giusta. Il successo di Revuelto e Urus SE dimostra che la nostra visione è condivisa dai clienti e ora attendiamo l’arrivo sul mercato di Temerario, a completamento della prima gamma totalmente ibrida del segmento“. Paolo Poma, Managing Director & CFO di Automobili Lamborghini, ha aggiunto una nota molto importante per chiarire l’attuale stato dell’azienda dal punto di vista finanziario: “le performance finanziarie e di business del primo semestre 2025 dimostrano la resilienza costruita nel corso degli anni e confermano ancora una volta il posizionamento del brand tra i player principali del settore del lusso”.