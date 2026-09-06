La collaborazione tra Lamborghini e la Polizia di Stato continua e ora anche la Temerario mette la divisa per affiancare gli agenti

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Ufficio Stampa Lamborghini La Nuova Lambo della Polizia

Lamborghini ha presentato la nuova Temerario destinata alla Polizia di Stato. La cerimonia di presentazione si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Chairman e CEO Stephan Winkelmann e del Consiglio di Amministrazione dell’azienda, oltre che del Prefetto Renato Cortese (Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali) e del Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani.

La nuova Lamborghini Temerario per la Polizia di Stato sarà impiegata in vari servizi di alto valore sociale, come già avvenuto per altri modelli Lambo in passato. In particolare, il modello potrà essere utilizzato per il trasporto di urgenza di organi e materiale sanitario di vario tipo, andando ad affiancarsi alle vetture della Casa italiana che, già da tempo, sono al servizio della Polizia di Stato per attività di questo tipo.

Una nuova Lambo in Polizia

Le prime immagini della Temerario nella nuova veste, con la livrea delle Forze dell’Ordine sono disponibili su Instagram, con un reel che ci mostra le caratteristiche della vettura.

Più di 20 anni di collaborazione

Il rapporto tra Lamborghini e la Polizia è iniziato nel 2004, con il primo passo di una collaborazione particolarmente ricca di modelli. Negli anni, infatti, la Casa ha fornito alla Polizia modelli come la prima Gallardo, affidata alla Stradale e impegnata nel primo trasporto di organi, la Gallardo LP 560-4, le Huracán, impiegate negli anni lungo le principali arterie autostradali del Paese, e la Urus Performante, operativa dal 2023.

Le missioni delle Lamborghini

In oltre vent’anni di partnership, Lamborghini ha messo a disposizione della Polizia di Stato un totale di 6 modelli, impegnati in missioni di trasporto di organi in tutta Italia, contribuendo al salvataggio di vite umane, e anche in iniziative di educazione stradale, con l’obiettivo di sostenere la diffusione della guida sicura, anche per chi è appassionato di supercar. Si tratta, quindi, di una collaborazione che va avanti da tempo e che continuerà a rappresentare un elemento centrale dell’attività di Lamborghini sul mercato italiano.

L’ibrida che stupisce

La Lamborghini Temerario, ora parte del Corpo di Polizia di Stato, può contare sul motore V8 biturbo di 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV. Si tratta di un modello chiave per la storia recente e per il futuro della Casa italiana, che guarda all’elettrificazione e alle soluzioni ibride per poter realizzare modelli in grado di stupire e di rafforzare l’immagine di marchio esclusivo di Lamborghini.

Per il futuro, infatti, l’azienda non sarà solo sportività ma anche ricercatezza, eleganza e volontà di innovazione, grazie all’impegno profuso nello sviluppo di una gamma elettrificata, ricca di opzioni. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse, ma, di certo, modelli come la Temerario hanno tutte le carte in regola per continuare a scrivere pagine di storia molto importanti.