Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Lancia Delta di Roberto Baggio: dove sono finiti i soldi dell'asta?

Un evento di beneficenza tenutosi nel settembre 2024 a Padova, presso la Torre della Speranza, si è trasformato in una vicenda amara per la Fondazione “Città della Speranza”, un istituto di ricerca medica pediatrica. L’iniziativa aveva visto come protagonista la leggendaria Lancia Delta HF Integrale, nella colorazione Giallo Ginestra, appartenuta al Pallone d’oro del 1993, Roberto Baggio. L’obiettivo dell’asta era quanto mai nobile: raccogliere fondi da destinare a quattro associazioni attive nella ricerca e nella cura delle malattie che colpiscono i bambini. Purtroppo, quella che sembrava una fiaba a lieto fine si è trasformata in un vero incubo, poiché il ricavo della vendita è totalmente sparito. Che fine hanno fatto i proventi dell’asta?

Aveva ottenuto una cifra da record

La versione stradale dell’auto che ha dominato i rally a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, un pezzo da collezione di grande valore affettivo e storico per gli appassionati di automobilismo e di sport, era stata battuta all’asta per la considerevole cifra di 230 mila euro. L’aspettativa della Fondazione “Città della Speranza” era quella di ricevere una parte significativa di questa somma, con una cifra promessa di circa 80 mila euro. Tuttavia, con grande disappunto e preoccupazione, il direttore della Fondazione, ha dovuto annunciare che i fondi promessi non sono mai pervenuti.

Secondo quanto dichiarato dal direttore, i responsabili della mancata transazione sono “spariti nel nulla“, lasciando la Fondazione in una situazione di profonda amarezza. Nonostante non fossero stati firmati contratti formali, esistevano delle comunicazioni via e-mail in cui l’acquirente si impegnava a versare la somma pattuita all’organizzazione benefica. Questo episodio ha suscitato forte indignazione dal responsabile dell’ente benefico, il quale ha sottolineato come sia inaccettabile sfruttare iniziative positive a scopo personale. Il direttore ha inoltre evidenziato la rarità di un simile evento nei trenta anni di attività della Fondazione, esprimendo il grande dispiacere per l’accaduto.

Tante le firme dello sport che avevano dato il proprio appoggio

L’asta di beneficenza aveva visto la generosa partecipazione di numerosi campioni dello sport veneto, i quali avevano donato oggetti personali da mettere all’incanto per sostenere la causa. Questo testimoniava il forte spirito di solidarietà che animava l’evento e la fiducia riposta nella serietà degli organizzatori e dei partecipanti. La Fondazione “Città della Speranza” aveva legittimamente riposto grandi aspettative sui fondi derivanti dalla vendita della Lancia Delta di Roberto Baggio, risorse preziose per continuare la sua importante attività di ricerca medica pediatrica.

La scomparsa dei fondi rappresenta un duro colpo per la Fondazione e per le altre associazioni che avrebbero avuto dei vantaggi dell’iniziativa. Il direttore dell’ente di beneficenza ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia formale per far luce sulla vicenda e tutelare l’immagine e gli interessi della Fondazione. L’auspicio è che la situazione possa essere chiarita al più presto e che i fondi promessi possano finalmente giungere a destinazione, permettendo di continuare a sostenere la ricerca e la cura delle malattie infantili. Questo increscioso episodio getta un’ombra su un’iniziativa che avrebbe dovuto portare benefici concreti ai bambini malati e sottolinea l’importanza della trasparenza e dell’affidabilità negli eventi di beneficenza, affinché situazioni come questa non si ripetano più.