Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Lancia Lancia rinuncia alla Delta e punta sulle piccole citycar

Per gli appassionati è una notizia che fa male: la nuova Lancia Delta, quella che avrebbe dovuto riaccendere il mito degli anni Ottanta, non si farà.

A deciderlo è il nuovo responsabile del marchio, che ha cambiato le priorità e punta su un’idea che a molti suonerà inattesa: tornare a costruire piccole auto di lusso da città. Il piano, per ora, è soltanto allo studio, ma la direzione sembra chiara.

Cambio di rotta strategico

La Delta era stata inserita nel piano industriale di rilancio del marchio e prevista per il 2028, con tanto di variante sportiva HF Integrale confermata proprio lo scorso anno. Ora Stellantis l’ha cancellata dai programmi. La decisione porta la firma di Arnaud Belloni, il manager francese da poco alla guida di Fiat, Abarth e Lancia, che in un’intervista a L’Argus ha spiegato la nuova linea.

L’obiettivo non è più rivivere i fasti dei rally anni Ottanta con una berlina compatta pensata per gli appassionati, ma tornare al vero core business commerciale che ha reso celebre il marchio, cioè le piccole utilitarie chic premium. Un cambio di strategia drastico, che mette il mercato davanti alla nostalgia.

A raccontare il paradosso è lo stesso Belloni: Lancia ha più fan che compratori. I lancisti duri e puri, spiega, guidano berline tedesche oppure collezionano vecchie 037 e Stratos. La vera clientela storica, invece, è fatta da donne con un alto livello di istruzione, residenti nei quartieri chic di Parigi, Milano o Londra, che un tempo guidavano auto come l’A112 o la Y10.

Gamma è l’ammiraglia

Niente più Lancia Delta, dunque. Ma il marchio non resta senza carte da giocare. Secondo Belloni, una nuova Delta avrebbe un bacino di utenza troppo ristretto, e a coprire il cruciale segmento C ci penserà l’imminente Lancia Gamma, il SUV crossover che il marchio presenta come nuova ammiraglia. È previsto con versioni mild hybrid capaci di 1.000 km di autonomia e con varianti elettriche da 700 km.

Il ruolo del segmento A

Ed è qui che arriva la mossa a sorpresa. L’attuale Ypsilon, con i suoi 4,08 metri di lunghezza, è cresciuta fino a sconfinare nel segmento B, lasciando libero il campo delle citycar più piccole. Belloni vuole riportare Lancia proprio in quella nicchia, il segmento A, che per un marchio premium può essere molto redditizia in termini di margini.

I numeri del passato, d’altronde, non lasciano dubbi. Tra il 1969 e il 1986 l’Autobianchi A112 fu venduta in 1,2 milioni di esemplari, seguita dalla Y10, con 1,1 milioni di unità tra il 1985 e il 1995. Erano ultracompatte, spesso sotto i 3,5 metri, che univano agilità da parcheggio e finiture di lusso.

Belloni si chiede apertamente se, tra elettrificazione e potere d’acquisto sotto pressione, il segmento A non possa diventare il nuovo segmento B, e sostiene che l’approccio premium aiuterebbe a giustificare i rincari delle elettriche rispetto alle vecchie citycar termiche.

Attenzione, però: il progetto è ancora in fase di studio e la piattaforma resta un’incognita. Potrebbe nascere una cugina della futura Fiat 500 oppure poggiare sulla piattaforma E-Car sviluppata con la cinese Leapmotor. Una cosa sembra certa: Lancia vuole tornare a fare ciò che le riusciva meglio, incassando con piccole auto di lusso da città.