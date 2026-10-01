In occasione del Salone di Parigi 2026 è previsto il debutto internazionale della nuova Lancia Gamma che sarà esposta in tre declinazioni

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Ufficio Stampa Stellantis Una delle novità più attese del Salone di Parigi

Lancia sarà presente al Salone dell’auto di Parigi 2026. L’evento fieristico, uno dei più importanti in assoluto per il mondo delle quattro ruote, si svolgerà tra il 12 e il 18 ottobre. La data da segnare sul calendario è proprio quella del 12 ottobre, quando, a partire dalle 11:10, presso il Padiglione 4, è programmata la conferenza stampa del brand che mostrerà, in anteprima, le novità in arrivo per il suo futuro.

In particolare, la fiera francese è la sede scelta dal marchio del Gruppo Stellantis per il debutto internazionale della Nuova Lancia Gamma, modello fondamentale per il futuro dell’azienda che andrà ad affiancarsi alla Lancia Ypsilon, presente a Parigi con la Ypsilon HF 100% elettrica da 280 CV e la Ypsilon Rally2 HF Integrale, vincitrice del titolo nel Campionato a squadre WRC2.

La nuova Gamma

Il piano di crescita di Lancia passa per il Salone di Parigi con il debutto fieristico della Nuova Gamma. Il modello sarà esposto nelle sue tre declinazioni:

la Gamma LX ibrida da 145 CV;

la Gamma LX 100% elettrica;

la Gamma HF Integrale, la versione 100% elettrica da 375 CV a trazione integrale.

Si tratta di tre modelli con cui Lancia punta a occupare il mercato e, in particolare, a ritornare nel segmento C con un progetto molto ambizioso e con tante potenzialità. Come chiarito dal comunicato ufficiale del marchio, ci troviamo di fronte a una “tappa fondamentale” nel percorso che porterà la Gamma ad arrivare sulle strade europee

La scelta del Salone di Parigi non è casuale: Lancia ha aspirazioni importanti e vuole diventare un marchio di riferimento per Stellantis sia in Italia che nel resto d’Europa. La fiera francese, quindi, rappresenta la vetrina ideale per sostenere quest’obiettivo.

Una segmento C che vuole stupire

La Lancia Gamma presenta una silhouette fastback crossover e dimensioni da modello di segmento C oltre a un’offerta di motorizzazioni in grado di offrire più opzioni alla clientela, restando fedele all’impegno del brand verso l’elettrificazione. La vettura, come sottolineato dall’azienda, insieme alla Ypsilon, racconterà a Parigi le diverse anime della Lancia di oggi con un mix di design, comfort, prestazioni e motorsport.

Un modello italiano

Il nuovo progetto di Lancia è strategico per l’Italia: la Gamma, infatti, è stata ideata, progettata e sviluppata nel nostro Paese e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, che punta a tornare a essere un sito chiave per l’industria automotive italiana.

Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, in occasione dell’anteprima del modello, aveva sottolineato che “La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani.”

Per ora non ci resta che attendere la presentazione ufficiale in programma il 12 ottobre. Durante la conferenza stampa, Lancia dovrebbe svelare tutti i dettagli relativi alle tempistiche di distribuzione sul mercato, ai prezzi e alla composizione del listino della nuova vettura che, nel corso dei prossimi mesi, punta a diventare un riferimento per il mercato italiano ed europeo.