Ufficio Stampa Stellantis Il Rinascimento di Lancia è iniziato nel modo giusto

Il marchio Lancia è impegnato in un ambizioso programma di crescita ribattezzato “Rinascimento“. Il programma in questione è nato con il primo piano industriale di Stellantis, dopo la fusione tra FCA e PSA, e, per il momento, ha portato al debutto della Nuova Lancia Ypsilon. In arrivo, però, ci sono altri due modelli che determineranno il futuro del brand, ora presente in diversi mercati europei. Il lavoro svolto in questi ultimi anni dal brand è stato premiato con il riconoscimento A Star is Back in occasione degli AUTOBEST Awards. Tale premio è dedicato a marchi e modelli iconici protagonisti di un rilancio di successo. Si tratta di un riconoscimento importante che conferma come Lancia abbia iniziato nel modo giusto il suo piano industriale che punta a rendere il brand un nuovo riferimento del settore premium in Europa.

Un rilancio appena iniziato

Il programma di Lancia è appena iniziato. Il brand, che per anni è stato attivo solo in Italia e solo con la “vecchia” Ypsilon, sta tornando protagonista in Europa. Tutto è iniziato nel 2023 con il debutto della concept Lancia Pu+Ra HPE che ha segnato il debutto del nuovo logo e della nuova Brand Identity. Il piano di Lancia è decennale: dopo il debutto della Nuova Lancia Ypsilon, presentata nel corso del 2024 e sviluppata con l’obiettivo di conquistare il segmento B premium, puntando (anche) sull’elettrificazione, sono in arrivo ulteriori novità. Lancia è tornata nel mondo del rally e ha aperto nuovi showroom in Europa.

Per i prossimi anni sono previste, invece, novità di prodotto. Nel corso del 2026, infatti, debutterà Gamma, la nuova ammiraglia del brand e secondo modello previsto dal Rinascimento di Lancia. La vettura sarà prodotta nello stabilimento di Melfi e, quindi, permetterà a Lancia di tornare a produrre vetture in Italia. Successivamente, è in rampa di lancio un terzo modello: a completare il piano industriale, infatti, ci sarà la nuova Delta, modello che dovrà raccogliere l’eredità di una delle vetture più iconiche e di successo della storia di Lancia. Il debutto è atteso per il 2028.

Il “Rinascimento” di Lancia richiederà ancora un po’ di tempo. Per il momento, infatti, il brand occupa appena lo 0,1% del mercato Ue, come confermano i dati aggiornati al mese di aprile 2025. Nel corso dei primi quattro mesi dell’anno, infatti, il brand ha registrato 4.857 immatricolazioni di cui 4.010 sul mercato italiano. La strada per tornare a essere un riferimento del mercato premium italiano è ancora molto lunga. La Ypsilon di nuova generazione dovrà continuare a crescere e la nuova Gamma dovrà garantire al brand la possibilità di ritagliarsi uno spazio in un segmento più alto (e più redditizio) del mercato delle quattro ruote europeo.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha così commentato il riconoscimento ottenuto: “Ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio per tutto il team ed è il segnale inequivocabile che la strada intrapresa sia quella giusta: una rinascita fatta di visione, eleganza, innovazione e rispetto per la nostra storia. L’accoglienza ricevuta dalla Nuova Ypsilon, il ritorno nel mondo dei rally e i nuovi showroom in Europa: tutto ci dice che Lancia è tornata.”