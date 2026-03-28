Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Gettyimages Il Defender va in pensione: cosa succede ora

Sono passati 70 anni dall’introduzione del Land Rover Defender all’interno dell’esercito di Sua Maestà. Oggi però quella storia, fatta di fango, sabbia e affidabilità senza compromessi, è arrivata al capolinea. L’esercito inglese ha deciso di dire addio a uno dei suoi compagni più fedeli, aprendo una nuova fase in cui le esigenze operative sono profondamente cambiate.

Oltre 70 anni di servizio

Nato alla fine degli anni ’40, da un’idea di Maurice Wilks che immagina un veicolo capace di sostituire la Jeep Willys, che aveva dimostrato uno strapotere logistico nella Seconda Guerra Mondiale. Prende forma così il Defender, un mezzo con una filosofia ben precisa che ha plasmato le sue scelte tecniche. Dal 1949 entra infatti in servizio nell’esercito di Sua Maestà, diventando rapidamente una presenza costante nelle operazioni militari.

Nel corso degli anni il Defender si è evoluto per assolvere alle più disparate necessità, si è dimostrato valido nel trasporto truppe, nel supporto medico e addirittura come mezzo anfibio. Tantissime evoluzioni che hanno dimostrato la versatilità e l’incredibile affidabilità di una meccanica semplice e indistruttibile.

Ma il suo impatto va oltre il contesto militare. Il Defender è diventato un simbolo britannico, tanto da essere adottato anche dalla Famiglia Reale, contribuendo a costruire un’immagine iconica che ancora oggi resiste.

Defender in pensione

La decisione è ormai presa: entro il 2030 l’esercito britannico metterà definitivamente fuori servizio circa 5.000 Defender. Una parte della flotta è già stata dismessa, segno che il processo è iniziato e non si fermerà. Le ragioni sono tutt’altro che nostalgiche. Le esigenze operative moderne richiedono fuoristrada diversi: più leggeri, più facili da trasportare e, soprattutto, più semplici da mantenere in contesti complessi.

Paradossalmente, proprio quella semplicità che aveva reso il Defender un’icona oggi non si ritrova più nei recenti modelli. I nuovi scenari richiedono piattaforme più modulari, con tecnologie aggiornate e una logistica più efficiente. Eppure, per chi ha lavorato con questi mezzi, il distacco non sarà semplice. Il Defender è stata una presenza costante, quasi un compagno di squadra.

Caccia al successore

La vera sfida ora è trovare un degno erede. Un mezzo che raccolga l’enorme eredità e riesca a scrivere il proprio pezzo di storia. L’esercito britannico è alla ricerca di un veicolo che mantenga alcune caratteristiche fondamentali del Defender:

semplicità meccanica;

facilità di riparazione anche in condizioni estreme;

leggerezza e versatilità operativa.

Un’identikit che, in un mercato sempre più orientato verso tecnologia e complessità, appare quasi controcorrente. Le auto moderne sono sempre più sofisticate, ma proprio per questo spesso meno adatte a contesti militari dove l’affidabilità deve venire prima di tutto. La nuova generazione di mezzi dovrà quindi trovare un equilibrio difficile tra innovazione e pragmatismo. Non è escluso che si guardi a soluzioni ibride o modulari, ma senza perdere quella filosofia “essenziale” che ha reso il Defender unico.

La fine di un’era

L’addio al Defender può essere definita come la fine di un’epoca, di un modo di intendere la mobilità militare fatto di robustezza pura e adattabilità senza compromessi. L’auto negli ultimi anni è evoluta radicalmente e anche le icone devono lasciare spazio al futuro. Ma alcune storie restano. E quella del Defender, tra piste africane, deserti mediorientali e campagne europee, continuerà a vivere come uno dei capitoli più affascinanti della storia dell’automotive.