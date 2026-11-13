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Ufficio Stampa Stellantis Leapmotor entra nel progetto E-Car di Pomigliano

Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, ha dichiarato che Leapmotor, il partner cinese del gruppo, sarà coinvolto nel progetto E-Car destinato allo stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Lo ha detto durante l’assemblea pubblica dell’Anfia, l’associazione della filiera automotive, in un intervento che ha toccato partnership, costi dell’energia e regole europee. Per i lavoratori campani e per tutta la filiera dell’indotto si tratta di una notizia importante, anche se resta da capire come e con quali volumi si concretizzerà.

L’importanza delle partnership

Filosa ha spiegato che l’alleanza con Leapmotor ha già dato buoni risultati sul piano commerciale e che l’intenzione è estenderla ad altri ambiti.

La collaborazione, ha detto, aiuterà diversi impianti europei, compreso uno italiano, e permetterà di sviluppare insieme soluzioni future, soprattutto in campo elettrico ed elettronico. Un modo per dire che il partner cinese non si limiterà a mettere il proprio marchio su qualche modello, ma contribuirà alla progettazione.

L’AD ha poi spiegato perché, a suo giudizio, portare un socio dentro le fabbriche conviene a tutti. Significa introdurre prodotti che Stellantis da sola non avrebbe lanciato, saturare meglio gli impianti e garantire ai fornitori maggiori volumi e più continuità. Una formula che ha definito win-win.

Alla lista si aggiunge a breve un’intesa con un altro costruttore cinese, Dongfeng, mentre per Maserati bisognerà attendere il 10 dicembre, quando verrà svelato con chi il gruppo sta lavorando. Filosa ha promesso investimenti importanti su impianto, prodotto e ingegneria, con un design fortemente italiano e fornitori europei per Cassino e Modena.

La e-Car parte da Pomigliano

Il progetto E-Car è il cuore della notizia. A Pomigliano, oltre a un modello Fiat, si parla da tempo di due gemelle: una per Citroën e un’altra per un marchio non ancora ufficializzato, che potrebbe essere Opel ma, a questo punto, anche la stessa Leapmotor.

Non ci sono ancora conferme sui nomi né sulle date, e per questo conviene tenere i piedi per terra. Ma il messaggio è chiaro: la fabbrica campana, da anni in attesa di una svolta, potrebbe finalmente ricevere nuovi prodotti, con la tecnologia del partner a fare da acceleratore.

Tre fattori da risolvere per il futuro

Filosa non ha però nascosto le difficoltà. I segnali positivi dal mercato e dalla produzione italiana, ha detto, non bastano, e nel 2027 e probabilmente nel 2028 il gruppo dovrà fronteggiare una forte inflazione di materie prime, memory chip e semiconduttori, un conto che a Stellantis si misura in miliardi di euro. Per restare competitivi, ha indicato tre nodi da sciogliere.

Il primo è il costo dell’energia: secondo i dati citati, nel 2026 un megawattora in Italia è costato quattro volte più che in Spagna, contro le tre volte dell’anno precedente, un divario che pesa sulla competitività delle fabbriche. Il secondo riguarda le regole europee sulle emissioni di CO2.

A Bruxelles ci sono evoluzioni promettenti, ma servono segnali forti entro fine anno e approvazioni formali nei primi mesi del 2027. Il terzo è quello delle partnership, che portano innovazione e componenti non tradizionalmente europee, a patto che il contesto sia quello del Made in Europe e che i partner investano nello sviluppo della filiera italiana, francese, tedesca e spagnola.

Sul fronte della concorrenza equa, Filosa ha definito l’accordo tra Bruxelles e Pechino sulle ibride un buon passo avanti, ma non sufficiente. Servirebbe un meccanismo che premi chi progetta, produce e usa componenti in Europa, con flessibilità per partner storici come i Paesi del Mediterraneo e il Regno Unito.