Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Leapmotor T03: la citycar elettrica che domina le vendite

Leapmotor conferma il proprio periodo in ascesa con i risultati di vendita di febbraio, che vedono la T03 come regina delle elettriche. La compatta del brand che fa capo a Stellantis ha infatti staccato nei numeri le concorrenti a zero emissioni confermando quanto già visto a gennaio.

Sono ben 4.778 le unità vendute che equivalgono a un 38% del mercato BEV. Un dato che evidenzia non solo il successo del modello, ma anche la crescente curiosità degli automobilisti italiani verso le nuove proposte elettriche provenienti dall’Asia. Bene anche nel segmento più ampio delle citycar con ogni tipologia di motorizzazione, in cui si posiziona al secondo posto dietro solo l’iconica Pandina.

Auto elettriche più vendute

Guardando alla classifica delle auto elettriche più vendute nel mese di febbraio, la leadership della T03 appare evidente. Il modello di Leapmotor ha staccato nettamente tutte le rivali, lasciando parecchio spazio tra sé e il resto della Top 5. Ecco la classifica delle BEV più immatricolate in Italia:

Leapmotor T03 con 4.778 unità BYD Dolphin Surf con 699 unità Citroen C3 con 627 unità Dacia Spring con 452 unità Tesla Model Y con 411 unità

Il distacco tra la prima e la seconda classificata è particolarmente significativo e dimostra quanto la piccola citycar elettrica stia conquistando il pubblico. Se si amplia lo sguardo all’intero mercato automobilistico, la T03 riesce comunque a ritagliarsi uno spazio importante: il modello si colloca al quarto posto tra tutte le auto più vendute in Italia, dietro solo a tre modelli molto popolari come la Fiat Pandina, Jeep Avenger e la Fiat Grande Panda.

Leapmotor T03: caratteristiche e prezzo

Il successo della T03 è legato all’insieme di possibilità offerte all’interno di una scocca dalle dimensioni compatte ma che non rinuncia a niente. Si tratta infatti di una citycar elettrica da appena 3,6 metri di lunghezza, una misura ideale per muoversi agilmente nel traffico delle grandi città italiane senza affrontare lo stress del parcheggio.

Allo stesso tempo le dotazioni non risentono di queste dimensioni, non scendendo ai compromessi di altre concorrenti. Qui infatti la batteria ha una capacità di 37,3 kWh che le consente un’autonomia in ciclo misto di oltre 265 km. Non manca poi la ricarica rapida in corrente continua, che impiega circa 35 minuti per una ricarica dal 30 all’80%.

I compromessi non si presentano neanche sul fronte della sicurezza, con un’offerta completa di assistenti alla guida di secondo livello, con funzioni spesso legate ai segmenti superiori, come il mantenimento di corsia, la frenata automatica o il Cruise control adattivo. Tutto questo viene offerto a un prezzo di partenza di 18.900 euro, che spesso viene ridotto grazie a offerte o incentivi legati all’elettrico, il che la rende una delle vetture a zero emissioni più accessibili sul mercato.

Ed è proprio questo mix di prezzo competitivo, autonomia adeguata e tecnologia a spiegare il successo della vettura. In un mercato in cui molti modelli elettrici restano ancora costosi, la T03 rappresenta una delle poche alternative davvero concrete per chi vuole avvicinarsi alla mobilità a zero emissioni senza spendere cifre troppo elevate.

Se il trend dovesse proseguire anche nei prossimi mesi, la citycar di Leapmotor potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti della nuova mobilità elettrica in Italia. E per il marchio, che punta a espandersi sempre di più in Europa grazie alla collaborazione con Stellantis, sarebbe la conferma di aver trovato la formula giusta per conquistare il pubblico del Vecchio Continente.