Dietro il nuovo brand del Gruppo Chery c’è una piattaforma flessibile e tecnologica che promette efficienza, comfort e guida elettrificata senza compromessi

Ufficio Stampa Lepas La piattaforma che potrebbe cambiare l’ibrido europeo

Lepas è uno di quei nomi che, almeno per ora, dicono ancora poco al grande pubblico europeo. Eppure dietro questo nuovo brand c’è il Gruppo Chery, uno dei colossi dell’automotive cinese, che ha deciso di giocare una partita ambiziosa sul terreno della mobilità a nuova energia. La carta da visita si chiama LEX: una piattaforma intelligente pensata per veicoli ibridi ed elettrificati, progettata fin dall’inizio per i mercati globali e con un occhio di riguardo all’Europa. Un’architettura tecnica che punta a ridefinire il concetto di guida efficiente e tecnologicamente avanzata.

Niente ansia da ricarica

Uno dei temi centrali della piattaforma LEX è la flessibilità energetica. Lepas ha scelto di non puntare tutto su un’unica soluzione, ma di supportare più tecnologie, con un focus particolare sulle motorizzazioni ibride plug-in. In questo ambito, i numeri sono tutt’altro che secondari: il motore termico raggiunge un’efficienza del 45,79%, un valore molto elevato che si traduce in consumi ridotti fino a 4,9 l/100 km in modalità di mantenimento della carica.

L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida elettrificata senza l’ansia da ricarica che ancora frena molti automobilisti. A rafforzare questo approccio ci pensa il sistema di ricarica rapida ad alta tensione a 800V, una soluzione tipica di segmenti premium, che riduce sensibilmente i tempi di rifornimento energetico e avvicina la ricarica elettrica alla semplicità di un pieno tradizionale.

Non manca l’attenzione alle condizioni più estreme. Il sistema a pompa di calore a doppia alimentazione è progettato per funzionare in un range termico molto ampio, arrivando a coprire anche situazioni fino a –40 °C. Un dettaglio che sottolinea la volontà di Lepas di proporre veicoli realmente globali, capaci di adattarsi a contesti climatici e geografici molto diversi.

Tecnologie di ultima generazione

Il cuore tecnologico della piattaforma è l’architettura elettronica ed elettrica EEA 5.1, che consente una gestione avanzata e integrata di tutte le funzioni del veicolo. Tradotto per l’utente finale significa sistemi di assistenza alla guida evoluti ma discreti, pensati per supportare il conducente senza risultare invasivi.

Tra le funzioni più interessanti spiccano l’APA e l’RPA per il parcheggio automatico e da remoto, il VPD per il valet parking e l’H-NOA per la guida assistita in autostrada. Tecnologie che non restano sulla carta, ma sono progettate per adattarsi a un’ampia varietà di scenari reali, dal traffico urbano ai lunghi viaggi.

Il concetto di “guida elegante”, come lo racconta Lepas, passa anche dal comfort sensoriale. LEX integra soluzioni come impianti audio premium, vetri a doppio strato con rivestimento laminato e sistemi di purificazione dell’aria a ioni negativi. Dettagli che contribuiscono a creare un ambiente raffinato e rilassante, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più attento alla qualità dell’esperienza a bordo.

La gamma Lepas in arrivo

Tutti i futuri modelli Lepas nasceranno sulla piattaforma LEX. I nomi già annunciati Lepas L8, L6 e L4 anticipano una gamma articolata, capace di coprire diversi segmenti, dall’agilità urbana al lusso elegante. È un primo passo concreto verso l’ingresso di Lepas nel mercato europeo, con una proposta che punta su tecnologia, efficienza e stile.