Dall'Austria arriva l'idea di portare a 100 km/h il limite sulle autostrade europee. Ma non è una proposta dell'UE e il percorso sarebbe complesso

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Nuovo limite per l'autostrada in Europa: l'idea dall'Austria

Da 130 a 100 km/h in autostrada, non soltanto in Italia o in un singolo Paese, ma in tutta l’Unione Europea. È l’idea rilanciata dall’austriaco Günther Fehlinger-Jahn, presidente dell’Austrian NATO Enlargement Committee, che vorrebbe uniformare le velocità massime sulle autostrade e sulle principali arterie europee.

L’obiettivo dichiarato è intervenire contemporaneamente su sicurezza stradale, consumi energetici e dipendenza dai combustibili fossili. Prima di immaginare un cambiamento imminente del Codice della Strada, però, è necessario chiarire un aspetto essenziale: non si tratta di un’iniziativa legislativa dell’Unione Europea e il limite unico non risulta attualmente all’esame delle istituzioni comunitarie.

Oggi ogni Paese decide per sé

Il progetto partirebbe da una situazione estremamente frammentata. In molti Paesi europei le autostrade prevedono limiti generali compresi tra 110 e 130 km/h, mentre la Germania rappresenta il caso più conosciuto per l’assenza di un limite generalizzato su parte della rete Autobahn, dove 130 km/h costituiscono la velocità raccomandata.

All’estremo opposto ci sono i Paesi Bassi, che hanno già introdotto i 100 km/h su determinate fasce orarie. Persino l’Austria, da dove arriva l’idea di Fehlinger-Jahn, mantiene attualmente un limite generale di 130 km/h per auto e motocicli fino a 3,5 tonnellate, pur prevedendo valori inferiori su alcuni tratti.

Uniformare la situazione significherebbe quindi modificare regole consolidate in numerosi Stati. La materia della circolazione stradale rimane inoltre in larga parte di competenza nazionale, sebbene i trasporti rientrino fra le competenze condivise dell’Unione e degli Stati membri.

Per trasformare l’idea in una norma servirebbe dunque un vero iter europeo, con il coinvolgimento delle istituzioni comunitarie e il confronto politico tra Paesi che partono da impostazioni molto differenti.

Quanto carburante si risparmierebbe?

Uno degli argomenti più immediati riguarda i consumi. Viaggiare a 100 km/h anziché a 130 può effettivamente ridurre il carburante necessario a una singola automobile, soprattutto mantenendo una velocità costante. Trasferire quel vantaggio all’intero sistema dei trasporti è però molto più complesso.

L’associazione automobilistica austriaca ÖAMTC ha contestato l’ipotesi secondo cui abbassare il limite da 130 a 100 km/h potrebbe ridurre del 25% i consumi complessivi. Una percentuale simile può emergere confrontando il comportamento di un singolo veicolo in determinate condizioni, ma non equivale automaticamente al risparmio ottenibile a livello nazionale.

Secondo l’ÖAMTC, l’effetto complessivo per l’Austria sarebbe nell’ordine di pochi punti percentuali. Anche il consenso degli automobilisti appare limitato: in un sondaggio commissionato dall’associazione nell’aprile 2026, il 68% degli intervistati riteneva appropriati gli attuali 130 km/h, mentre soltanto l’11% avrebbe preferito una velocità inferiore.

Il nodo della sicurezza

Rimane poi il tema degli incidenti. Una velocità inferiore può diminuire la gravità delle conseguenze di uno scontro e la gestione della velocità costituisce uno degli strumenti utilizzati nelle politiche di sicurezza stradale.

Questo non significa però che 100 km/h rappresentino automaticamente il limite ideale per qualsiasi autostrada. Le caratteristiche dell’infrastruttura, il numero delle corsie, il traffico e le condizioni ambientali possono richiedere valutazioni differenti.

La proposta austriaca apre quindi soprattutto un confronto su quanto debbano essere omogenee le regole europee. Per il momento gli automobilisti italiani non devono prepararsi a lasciare i 130 km/h: nessun limite europeo di 100 km/h è stato approvato né è in procinto di entrare in vigore.

Trasformare quell’idea in realtà richiederebbe prima di tutto una scelta politica comunitaria e un percorso legislativo capace di mettere d’accordo Paesi che, ancora oggi, gestiscono la velocità sulle proprie autostrade in modi profondamente diversi.