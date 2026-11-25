Le quote europee sulle auto ibride colpiscono la Cina e potrebbero estendersi ad altri Paesi: Pechino contesta le misure e minaccia il ricorso al Wto

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Auto ibride, l’Europa introduce quote sulle importazioni

Dal 1° dicembre entra in vigore la prima vera stretta dell’Unione europea sulle importazioni dalla Cina, e riguarda le auto ibride. Una mossa che arriva dopo settimane di trattative e che ha già provocato la risposta di Pechino.

Limitate le auto ibride cinesi

Dal 1° dicembre entra in vigore la stretta, che deriva dall’intesa raggiunta a inizio ottobre a Pechino dal commissario Maroš Šefčovič. Il provvedimento copre le auto extra-UE ibride con motore a combustione ed elettrico: plug-in, non ricaricabili e full hybrid.

Il sistema funziona con delle quote. Il regolamento vale 200 giorni, fino al 18 giugno 2027, e nel periodo transitorio la quota assegnata alle auto cinesi è di 192 mila unità. Con le misure definitive, concordate con Pechino, la quota annuale per le ibride prodotte in Cina sarà di 350 mila veicoli.

Esaurita una quota, l’ingresso nell’UE di quel prodotto non è più consentito. Per le vetture già arrivate prima del 1° dicembre, invece, la vendita proseguirebbe normalmente e non rientrerebbero nel calcolo.

La “non discriminazione”

È la parola chiave di tutta la vicenda. I limiti alla Cina dovranno rispettare il principio di non discriminazione dell’Organizzazione mondiale del commercio: Pechino non potrà essere trattata né meglio né peggio degli altri partner. Sulla carta suona ragionevole. Nella pratica, però, il rispetto di queste regole resta incerto.

Ed è un tasto su cui batte anche la Cina, che chiede a Bruxelles di applicare il principio di non discriminazione e garantire un’indagine equa e imparziale.

Possibili limitazioni per tutti?

Qui la faccenda si allarga. Secondo alcune fonti, i limiti sono previsti anche per ibride e plug-in provenienti da Regno Unito, Turchia, Giappone e Corea del Sud. L’idea sarebbe appunto quella di porre limitazioni a tutto l’import in modo da non discriminare nessuno.

Per due di questi Paesi i numeri già circolano: quote di circa 171mila unità per il Giappone e 126mila per la Turchia. Restano fuori, invece, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina, Kenya e un gruppo di Paesi in via di sviluppo.

Attenzione, però: le cifre della bozza non sono definitive e non ufficiali. E sul fronte britannico la partita è ancora aperta: secondo il Financial Times, i 27 Stati membri sarebbero vicini a un’intesa per includere le auto del Regno Unito nel quadro del “Made in Europe“.

Dalla Cina: pronti a ricorso Wto

La replica non si è fatta attendere. Il 25 novembre il ministero del Commercio cinese ha criticato la decisione europea di introdurre misure temporanee di salvaguardia sulle importazioni di veicoli ibridi, in vigore dal 1° dicembre. Pechino chiede all’Unione di rispettare gli accordi di ottobre e le regole del Wto.

C’è anche una questione di tempi. Secondo il ministero, l’Ue ha avviato un’indagine globale il 30 ottobre e ha adottato le misure provvisorie in meno di un mese, un periodo che la Cina giudica troppo breve.

E il tono si fa deciso: Pechino mantiene tutte le opzioni per tutelare le proprie industrie, compreso il ricorso al Wto e la richiesta di compensazioni commerciali. Il portavoce ha poi aggiunto che il protezionismo non porta da nessuna parte.