La Florida usa la mano pesante per i trasgressori dei limiti di velocità. A partire dal primo luglio, infatti, in determinati casi si arriva a rischiare addirittura il carcere

iStock Attenzione a superare i limiti di velocità: si rischia il carcere

I limiti di velocità spesso sono uno dei peggiori incubi degli automobilisti di tutto il mondo. Ogni Stato ha le sue regole, stringenti o meno che siano, sta di fatto che spesso rappresentano un bel grattacapo per chi si mette al volante. Si rischiano, infatti, pesanti multe, che possono poi pesare sul bilancio familiare, già gravato da altre spese. Paragonandosi alla Florida però le contravvenzioni italiane non sembrano poi così male.

A partire dal primo luglio 2025, infatti, nello stato più a sud-est degli Stati Uniti, noto per le spiagge, la vita notturna e i parchi a tema, è entrata in vigore la legge House Bill 351. Questa ha reso di fatto la guida pericolosa per velocità eccessiva un reato penale a tutti gli effetti. La norma, che nello specifico si chiama “Dangerous and Excessive Speeding”, prevede pene detentive per coloro i quali trasgrediscono in maniera importante i limiti. In particolare chi supera di 50 miglia orarie (circa 80 km/h) il limite di velocità subisce conseguenze penali, rendendo così necessaria l’assistenza di un avvocato.

Cosa si rischia

Coloro i quali trasgrediscono per la prima volta possono subire una pena detentiva sino a 30 giorni o una multa di 500 dollari (circa 424 euro) o addirittura entrambe le misure. Peggio va invece ai recidivi, che possono subire sino a 90 giorni di carcere, o una contravvenzione di 1.000 dollari (848 euro circa), o ambedue. Infine, qualora l’infrazione si ripeti nell’arco di 5 anni, si rischia anche la revoca della patente per 180 giorni.

Le autorità della Florida hanno giustificato questo provvedimento con i dati inerenti gli incidenti stradali. A quanto pare il superamento dei limiti di velocità avrebbe causato il 10% dei decessi stradali che si sono verificati tra il 2019 e il 2023. Una situazione preoccupante che si è cercato di fronteggiare attraverso pene più severe.

La situazione in Italia

D’altronde anche nel nostro Paese di recente, attraverso l’attuazione del nuovo Codice della Strada, si è cercato di arginare il numero di sinistri. Da noi non è previsto il carcere per il superamento dei limiti di velocità. Negli anni però si è usato come deterrente l’inasprimento delle multe. Secondo i primi dati di questo 2025, a quanto pare, le nuove misure avrebbero portato già a 55 vittime in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un dato sicuramente incoraggiante, che certifica gli sforzi fatti dal Governo in questi mesi per rendere le nostre strade sempre più sicure.

In generale, infatti, si è registrato anche un calo dei sinistri del 4%. A contribuire a tutto ciò ci sono naturalmente anche le nuove tecnologie applicate alle auto e gli ADAS, che dall’anno scorso sono diventati obbligatori su tutte le auto nuove vendute. Una mossa questa che sicuramente con il tempo renderà le nostre strade più sicure. Pensiamo ad esempio alla frenata assistita che frena la vettura prima di colpire un ostacolo o ancora i sensori di limiti di velocità che ci avvisano quando li stiamo superando. Infine il sensore di linea e quello di stanchezza che ci aiutano quando guidiamo per tante ore. Insomma la speranza è che tutta questa tecnologia possa aiutare a ridurre sempre di più il numero degli incidenti.