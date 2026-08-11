Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Morsa di Londra alle supercar nel centro

L’estate londinese è da sempre sinonimo di supercar. Ogni anno, con l’arrivo della bella stagione, le strade più esclusive della capitale britannica si trasformano in una passerella a cielo aperto dove sfilano Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti e modelli rarissimi provenienti da ogni angolo del mondo. Un fenomeno che attira appassionati e curiosi, ma che da tempo genera anche proteste da parte dei residenti, esasperati da rombi assordanti, accelerazioni improvvise e comportamenti ritenuti pericolosi.

Quest’anno, però, la risposta delle autorità è stata particolarmente severa. In un solo fine settimana la Metropolitan Police di Londra ha sequestrato ben 90 veicoli, per un valore complessivo stimato superiore ai 10 milioni di sterline, stabilendo un nuovo record nell’ambito delle operazioni contro la cosiddetta guida antisociale. Un risultato che testimonia la volontà delle istituzioni britanniche di riportare ordine nelle zone più prestigiose della città, diventate negli ultimi anni il teatro di vere e proprie esibizioni motoristiche improvvisate.

Il blitz nelle strade più esclusive della capitale

L’operazione si è svolta tra venerdì e domenica nei quartieri più esclusivi di Londra, da Hyde Park a Kensington, passando per Chelsea e Westminster. Si tratta delle aree che tradizionalmente attirano proprietari di vetture esotiche e collezionisti facoltosi, spesso provenienti dal Medio Oriente, dall’Europa continentale o dagli Stati Uniti.

Durante i controlli, gli agenti hanno fermato decine di automobilisti contestando numerose violazioni. Nel Regno Unito il concetto di “antisocial driving” comprende una vasta gamma di comportamenti: dalle accelerazioni inutili che producono un eccessivo inquinamento acustico alle gare clandestine, fino alla circolazione in convogli che possono ostacolare il traffico o disturbare la quiete pubblica.

Le forze dell’ordine hanno concentrato la loro attenzione soprattutto sui conducenti che utilizzano le auto ad alte prestazioni come strumento di spettacolo, trasformando le strade cittadine in una sorta di circuito improvvisato.

Tra i sequestri spunta una rarissima Ferrari Monza SP2

Tra le vetture finite sotto sequestro spicca un esemplare particolarmente prestigioso. Si tratta di una Ferrari Monza SP2, una delle auto più esclusive mai realizzate dalla Casa di Maranello.

Prodotta in appena 499 unità, la Monza SP2 appartiene alla serie Icona ed è considerata uno dei modelli più ricercati dagli appassionati di tutto il mondo. Alcuni esemplari hanno già raggiunto quotazioni milionarie nelle aste internazionali, con valori che possono sfiorare i 5 milioni di dollari.

Secondo quanto riferito dalla polizia londinese, la vettura era arrivata nel Regno Unito soltanto il giorno precedente al controllo. Gli agenti hanno scoperto che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa e che il conducente era in possesso di una semplice patente provvisoria, documento che nel sistema britannico consente esclusivamente di esercitarsi alla guida sotto specifiche condizioni.

Lamborghini, supercar e tolleranza zero

Nel lungo elenco dei veicoli sequestrati compare anche una Lamborghini Revuelto, l’ammiraglia ibrida della Casa di Sant’Agata Bolognese, il cui prezzo di partenza supera abbondantemente il mezzo milione di euro. Ma non si tratta di un caso isolato. L’operazione ha coinvolto numerose supercar e vetture sportive di altissimo valore economico.

La novità più significativa riguarda però il quadro normativo. Da quest’anno gli agenti dispongono di poteri più incisivi che consentono il sequestro immediato dei veicoli coinvolti in comportamenti antisociali, senza la necessità di emettere un precedente avvertimento.

Una linea dura sostenuta anche dalle autorità locali. I residenti delle zone interessate lamentano da tempo rumori continui, accelerazioni notturne e manovre pericolose che compromettono la vivibilità dei quartieri più esclusivi della città. Per la Metropolitan Police il messaggio è chiaro: il valore dell’automobile non costituisce un lasciapassare. Che si tratti di una citycar o di una Ferrari da milioni di euro, le regole restano le stesse. E a Londra, almeno per questo fine settimana, la tolleranza verso gli eccessi al volante è stata pari a zero.