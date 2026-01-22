Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Lorenzo Musetti è il nuovo brand ambassador di Kia Italia

Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo ambassador del brand. Una notizia che arriva netta e diretta, senza fronzoli: il marchio coreano punta su uno dei volti più brillanti del tennis italiano contemporaneo per consolidare la propria strategia di comunicazione, storicamente legata al mondo della racchetta. Musetti, recentemente entrato nella Top 5 del ranking ATP, non è soltanto un talento sportivo, ma un simbolo di energia, crescita e determinazione, valori che Kia vuole associare ai propri modelli e alla propria visione di mobilità sostenibile.

Un momento di sintonia perfetta

La partnership nasce in un momento di sintonia perfetta tra due percorsi in ascesa. Da un lato, Kia è impegnata nel rafforzamento della propria posizione nel mercato dell’elettrico e della mobilità a basso impatto ambientale. Dall’altro, Musetti si conferma protagonista nel circuito internazionale, capace di risultati che gli hanno già garantito il riconoscimento globale e l’attenzione dei media. Il legame tra i due, quindi, non è casuale: un brand e un atleta che condividono crescita, ambizione e capacità di innovare nel proprio settore.

“Siamo orgogliosi di ridare il benvenuto a Lorenzo nella famiglia Kia”, commenta Giuseppe Mazzara, brand marketing director di Kia Italia. “Abbiamo collaborato già nel 2021 e Lorenzo è stato con noi in tante attività di comunicazione. Il suo percorso sportivo e la sua personalità rappresentano perfettamente la nostra visione di movimento, energia e innovazione”. Parole che sottolineano quanto la scelta di Musetti sia coerente con la filosofia del marchio: non solo un testimonial, ma un vero partner in grado di incarnare lo spirito dinamico e lungimirante di Kia.

Un programma ampio

Il programma della collaborazione sarà ampio e variegato. Musetti sarà protagonista nelle campagne di comunicazione e marketing del brand in Italia, apparendo in contenuti digitali e attività dedicate che punteranno a rafforzare l’immagine di Kia tra i consumatori, in particolare nel settore dell’elettrico e dell’ibrido. Un ruolo che va oltre il semplice volto pubblicitario: il giovane tennista diventa un ambasciatore della visione Kia, un ponte tra sport e innovazione tecnologica.

Il debutto ufficiale di questa nuova partnership avverrà in occasione degli Australian Open 2026, torneo che rappresenta un punto fermo nella storia di Kia nel tennis: la Casa automobilistica celebra infatti 25 anni di collaborazione come partner storico dell’evento. Musetti porta con sé anche un racconto di italianità contemporanea, fatta di talento, lavoro duro e capacità di emergere in contesti internazionali. Un profilo che Kia sa valorizzare: l’energia, la voglia di crescere e il dinamismo del tennista si sposano perfettamente con il posizionamento del brand, soprattutto in un periodo in cui la mobilità elettrica e sostenibile è al centro della strategia commerciale e di immagine.

Un duplice vantaggio

Per Kia, quindi, l’accordo con Musetti rappresenta un doppio vantaggio: da un lato le permette di consolidare la presenza nel panorama sportivo internazionale, dall’altro rafforza il proprio appeal verso un pubblico giovane, attento all’innovazione e alle scelte sostenibili. Il percorso è chiaro e definito: associarsi a un talento emergente e in costante crescita, capace di diventare simbolo di una filosofia di movimento moderna e responsabile, è una mossa coerente con l’ambizione del brand di distinguersi in un mercato sempre più competitivo.

L’alleanza tra Kia e Lorenzo Musetti segna quindi un nuovo capitolo nella comunicazione del marchio. Un matrimonio perfetto tra sport, energia e innovazione, pronto a farsi notare già dai primi scambi degli Australian Open 2026. L’attenzione sarà alta, e le aspettative altrettanto.