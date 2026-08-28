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iStock Una novità importante

Novità importanti in casa Lotus, brand iconico che sta lavorando a un ambizioso programma di crescita, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del segmento delle auto di lusso nel corso dei prossimi anni.

Come annunciato questa settimana, infatti, Lotus Tech ha completato l’acquisizione del 100% del capitale azionario di Lotus UK a seguito dell’esercizio delle opzioni put da parte di Geely ed Etika.

L’operazione, che arriva in un periodo di profondi cambiamenti per il marchio britannico, può essere considerata anche come un nuovo inizio, che getta le basi di partenza per un futuro molto ambizioso. Andiamo ad analizzare i dettagli dell’acquisizione.

Cosa cambia

Per effetto della nuova operazione, Lotus diventa un’unica azienda globale con una struttura che include l’iconica ingegneria automobilistica britannica, le capacità produttive e le tecnologie di nuova generazione per veicoli intelligenti di Lotus.

Si tratta di un passaggio fondamentale della strategia Focus 2030, programma che prevede anche l’arrivo di una supercar ad alte prestazioni. Nel comunicato si legge che l’integrazione di Lotus UK porterà a una semplificazione della governance e a un potenziamento delle sinergie operative oltre a un’accelerazione dell’integrazione ingegneristica e tecnologica per i veicoli ad alte prestazioni di nuova generazione.

Per Geely si tratta di una mossa strategica importante, con l’azienda cinese che rafforza il suo controllo su Lotus, raccogliendo tutte le attività collegate al brand in un’unica struttura e gettando le basi giuste per crescere nel segmento premium del mercato.

Per il marchio Lotus, invece, l’annuncio rappresenta un vero e proprio punto di svolta, che arriva dopo anni di instabilità, passaggi di proprietà e tentativi di rilancio, spesso conclusi in modo negativo. L’arrivo di Geely nel 2017 ha avviato un programma di trasformazione, che continua ancora oggi e che per il futuro potrà avere degli effetti ancora più significativi.

L’annuncio in merito alla conclusione dell’operazione è arrivato a distanza di poco più di un anno dalle indiscrezioni che anticipavano un possibile addio al Regno Unito da parte della Casa britannica che, nel luglio dello scorso anno, si trovò costretta a smentire categoricamente lo scenario, molto realistico considerando lo stato di incertezza per il futuro del brand, nonostante il lancio di nuovi modelli come la nuova Emira.

Ricordiamo che Geely punta a crescere in Europa e in Italia, con un programma ambizioso che prevede l’espansione in diversi segmenti di mercato. Il marchio Lotus ricoprirà un ruolo molto importante per la crescita nel mercato delle auto di lusso, in grado di offrire profitti elevati.

Qingfeng Feng, Amministratore Delegato di Lotus Tech, ha dichiarato: