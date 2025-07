Lotus rassicura Londra: la fabbrica di Hethel non chiuderà. Ma Geely studia piani USA per evitare dazi e restare competitiva sul mercato sportivo globale

Lotus non chiuderà. Lo ha comunicato in modo perentorio ai ministri, dopo giorni di voci che parlavano di un trasloco in America. Il segretario per le imprese, Jonathan Reynolds, ha preteso spiegazioni ricevendo promesse: Hethel, in Norfolk, resta viva.

Smentito il rischio

Il dibattito è iniziato con i dazi Usa. L’America ha imposto un +25% sulle auto europee. Lotus spedisce negli Stati Uniti il 60% delle sue Emira, sportive da 75.000 sterline. Così Geely, il gruppo cinese proprietario, ha fermato le linee a maggio. Troppa merce ferma. A quel punto è spuntata l’idea di spostare la produzione: meno tasse doganali, a fronte di maggiori margini.

Il rischio era evidente: 1.300 posti di lavoro in bilico. Reynolds ha convocato i vertici domenica. Lotus conferma l’importanza di Hethel. Eppure, dietro la stretta di mano, resta il piano B. Lo stesso Qingfeng Feng, capo di Lotus Technology, lo ha detto agli investitori: stanno trattando con partner americani per assemblare le auto sul posto. In futuro potrebbe convenire farlo. Intanto i dazi scendono: dal 25% al 10%. Una boccata d’aria per Lotus, ma non una soluzione definitiva. Altri marchi inglesi, come Jaguar Land Rover o Bentley, hanno stoppato le spedizioni verso gli Usa. Adesso riaprono, sperando nel nuovo accordo commerciale firmato l’8 maggio.

Il contributo del governo

Il governo prova a blindare lo stabilimento. Reynolds assicura tagli alle spese delle imprese e 2,5 miliardi per ricerca, sviluppo, impianti. Perdere Lotus sarebbe un colpo all’immagine. Il Labour ha puntato tutto sull’industria delle quattro ruote per tenere viva una parte di manifattura che pesa ancora su export e occupazione. Sul territorio, Hethel ha un peso considerevole. Ben Goldsborough, deputato Labour del sud Norfolk, lo ha detto senza giri di parole: chiudere Lotus significa togliere pane a centinaia di famiglie e spezzare un pezzo di storia dell’ingegneria locale. Per questo parla già di incentivi e partnership per blindare i posti di lavoro.

A Hethel Lotus può costruire fino a 5.000 Emira all’anno. Oltre a quella, nel capannone esce anche una hypercar elettrica da due milioni di sterline. Dunque, l’Inghilterra sa ancora fare auto da sogno. Però nessuno si fa illusioni. I numeri contano più della nostalgia. Se produrre in America diventerà più conveniente, Lotus lo farà. Intanto i lavoratori aspettano di tornare sulle linee. Produzione ferma per svuotare i magazzini, mentre i contratti restano.

La pista cinese

Geely ha anche un impianto in Cina, dove già costruisce mezzi elettrici. Potrebbe spostare lì parte della produzione se conviene. Ma Hethel è la bandiera. E tagliarla significherebbe ammettere che la manifattura UK non regge più la sfida globale. Lotus, dal canto suo, ripete lo slogan: “Il Regno Unito è il cuore del marchio”. Parole che pesano, ma valgono finché l’aritmetica non dice altro. Per ora le tariffe in calo aiutano, d’altra parte le incertezze restano.

A conti fatti, la partita non si gioca solo tra Inghilterra e America. È un discorso globale. Tesla, BYD, Stellantis, tutti vogliono lo stesso mercato. Se Lotus stenta a restare competitiva, rischia di uscirne stritolata. Sperare che basti la passione per i vecchi modelli sportivi è illudersi. Oggi la corsa si fa sull’efficienza. Se l’equilibrio salta, Hethel diventa un museo. Il futuro? Ripresa a giugno, meno tasse Usa, forse nuove partnership. Nel frattempo, il segnale è chiaro: o il Regno Unito diventa conveniente per davvero, o le auto si costruiranno altrove. Lotus resta, ma la sfida comincia adesso.