Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123rf Più sicurezza con la luce frenante anteriore

Per incrementare la sicurezza stradale anche una piccola idea può fare la differenza, contribuendo alla riduzione degli incidenti e, quindi, a salvare vite umane. Negli ultimi anni, le auto sono diventate più sicure e più resistenti, garantendo una protezione maggiore alle persone e offrendo sensori e componenti in grado di prevenire gli incidenti o attenuarne gli effetti.

C’è sempre spazio per i miglioramenti e la conferma arriva da una possibile novità che potrebbe essere implementata in futuro in Slovacchia. Nel Paese, infatti, si sta valutando l’ipotesi di introdurre la luce di stop anteriore, sia per le autovetture che per gli autocarri. Si tratta di un componente che può contribuire a ridurre gli incidenti. Ecco tutti i dettagli in merito al progetto.

Più sicurezza in strada

L’idea di una luce frenante anteriore non è nuova ed è stata testata in varie occasioni. La Slovacchia, dopo aver concluso in modo positivo alcuni test nel corso del 2023, sta ora valutando l’introduzione di questo componente, almeno per le autovetture e gli autocarri. L’idea è di rendere la luce frenante anteriore un componente facoltativo dell’equipaggiamento dei veicoli, con l’obiettivo di incrementarne la diffusione e, in futuro, farlo diventare un elemento essenziale della dotazione dei nuovi modelli.

Il progetto slovacco è stato anticipato dal sito Novinky.cz. La proposta è stata inserita in un emendamento alla legge sul trasporto stradale. Ulteriori aggiornamenti in questo senso arriveranno nel corso delle prossime settimane. In futuro anche altri Paesi, seguendo l’esempio slovacco, potrebbero valutare l’introduzione di una luce anteriore in grado di indicare la frenata da parte dell’auto.

I vantaggi

La luce frenante anteriore ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale. In particolare, si tratta di un elemento che può aiutare la comunicazione tra pedoni e conducenti, permettendo a un pedone che sta attraversando la strada di sapere in anticipo (grazie all’accensione della luce) che l’auto in arrivo sta frenando. Allo stesso modo, il sistema può essere utile negli incroci, per migliorare la circolazione e ridurre le collisioni frutto di distrazioni e incomprensioni tra automobilisti.

La semplicità di implementazione di un sistema di questo tipo consentirebbe una rapida diffusione e potrebbe garantire un miglioramento generale della sicurezza stradale. I test effettuati in Slovacchia, su un campione di oltre 3.000 automobilisti in due diverse regioni del Paese, hanno confermato una riduzione del 12% del numero degli incidenti. Nello stesso periodo di tempo, invece, nelle regioni circostanti gli incidenti sono calati dello 0,51%.

Come sottolineato in precedenza, ogni opzione efficace è da tenere in considerazione quando si parla di sicurezza stradale. Raggiungere l’obiettivo di ridurre al minimo possibile gli incidenti stradali è fondamentale. Per questo motivo, un sistema tanto semplice quanto efficace come quello della luce frenante anteriore può rappresentare un’opportunità da non sottovalutare.

Anche in Italia, in futuro, potrebbe esserci spazio per una soluzione di questo tipo, in grado di offrire un ulteriore livello di sicurezza nel traffico urbano e non solo. Staremo a vedere se ci saranno o meno decisioni in tal senso da parte delle Autorità italiane che stanno puntando molto sul tema della sicurezza, anche grazie al nuovo Codice della Strada.