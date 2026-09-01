Il tennista Luciano Darderi è entrato nella famiglia Kia, grazie al suo talento e alla voglia di emergere sulle orme di Nadal

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Kia Nuovo brand ambassador Kia: Luciano Darderi

Kia Italia ha annunciato la partnership con Luciano Darderi, uno degli enfant prodige del tennis nostrano. La collaborazione mette in primo piano Kia nello sport che il marchio coreano osserva da oltre vent’anni a livello globale attraverso il legame con gli Australian Open e le attività dedicati ai fan. Uno degli storici partner di Kia è il fuoriclasse Rafa Nadal, brand ambassador mondiale, ritiratosi nel 2024.

L’arrivo di Darderi nella famiglia Kia mostra la volontà di rappresentare atleti che incarnano impegno, passione e continua ricerca del miglioramento. La collaborazione di Kia Italia mostra il proprio impegno nel sostenere lo sport come strumento di ispirazione e crescita, aprendo un dialogo con una community di appassionati in crescita a livello globale.

La carriera di Darderi

Il tennista argentino naturalizzato italiano è nato a Villa Gesell il 14 febbraio 2002. Il papà Gino, ex tennista, lo ha allenato e visto crescere tra i professionisti. Luciano Darderi vanta il doppio passaporto argentino e italiano grazie alla cittadinanza di un nonno italiano, originario di Fano, emigrato in Argentina a 22 anni. A 10 anni Luciano si è trasferito con il padre nel Belpaese, dove è migliorato tantissimo sino al raggiungimento della top 16 del ranking mondiale.

L’italo argentino ha già un palmares ricco con cinque titoli nel singolare nel circuito maggiore, tutti su terra rossa. Nel maggio 2026 è stato n. 16 del mondo, nona migliore classifica ATP raggiunta da un tennista nostrano, a pari merito con Marco Cecchinato. Nei tornei del Grande Slam vanta come miglior risultato gli ottavi di finale agli Australian Open. In doppio non è andato oltre il 104º posto, nell’agosto 2022. Darderi si è imposto nel circuito internazionale con spirito competitivo e oggi è il numero 23 al mondo.

La soddisfazione delle parti

Kia ha scelto il tennista italo-argentino per il suo percorso, insieme a Lorenzo Musetti, dando una immagine innovativa. Giuseppe Mazzara, Direttore CX & Brand Marketing di Kia Italia, ha annunciato:

“Siamo entusiasti di accogliere Luciano Darderi nella famiglia Kia Italia. Luciano rappresenta una nuova generazione di atleti capaci di distinguersi per talento, determinazione e autenticità. Il suo percorso di crescita e la sua mentalità riflettono perfettamente i valori che guidano il nostro brand ogni giorno. Insieme a Lorenzo Musetti, già Brand Ambassador Kia Italia, questi due moschettieri danno vita a una sorta di Kia Italia Tennis Team: un’alleanza di talenti italiani che ci permette di raccontare Kia attraverso personalità credibili, dinamiche e vicine alle nuove generazioni”.

Il tennista è un simbolo di energia, crescita e determinazione, sposando la visione di mobilità sostenibile del brand coreano. Per rafforzare la propria strategia di comunicazione, storicamente legata al mondo della racchetta, Kia ha scelto un altro testimonial che garantirà un ponte tra sport e soluzioni tecnologiche. Luciano Darderi ha dichiarato: