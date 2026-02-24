L’urban SUV che emoziona alla guida e nel suono: Ford Puma Sound Edition

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Auto per piacere o auto da utilizzare? Ford Puma, ormai, fa entrambe le cose con una naturalezza quasi disarmante. È una di quelle vetture che non richiede tanto tempo per conoscerla: basta salirci a bordo, fare qualche chilometro per capire che lei è solida, matura, ben pensata.

E se l’attenzione mediatica in queste settimane è puntata sulla musica, la nuova Sound Edition, è quella veste melodica di Puma che aggiunge alla base tecnica quel pizzico di emozione che merita di essere raccontata. Perché Puma è, prima di tutto, un’auto che sa o si fa guidare bene.

Leggera, precisa, sorprendentemente divertente

Puma è costruita su una piattaforma che privilegia leggerezza e rigidità strutturale. Il risultato si sente subito: sterzo diretto, inserimenti puliti, un retrotreno che segue con compostezza senza mai risultare nervoso.

In città è agile, quasi svelta nei cambi di direzione. Fuori tangenziale, tra le curve, mostra un equilibrio raro nel segmento. L’assetto è ben calibrato: sufficientemente sostenuto per garantire precisione, ma capace di assorbire le asperità senza trasformare ogni buca in un fastidio.

È una guida sincera, tradizionale nel senso migliore del termine: quella che ti restituisce esattamente ciò che stai facendo al volante.

Mild hybrid intelligente e consumi sotto controllo

La gamma punta su soluzioni efficienti e razionali, con motorizzazioni EcoBoost mild hybrid che sfruttano l’elettrificazione leggera per migliorare coppia ai bassi regimi e contenere i consumi.

Il sistema a 48V interviene in modo fluido, quasi impercettibile, ma efficace nei rilanci e nelle ripartenze. In uso reale, Puma riesce a mantenere medie interessanti senza sacrificare brillantezza.

Non è un SUV sportivo, ma sa essere brillante quando serve. E soprattutto mantiene quella piacevole sensazione di controllo che rende la guida quotidiana meno stressante.

MegaBox: il colpo di genio

Uno dei veri punti di forza di Puma è la gestione dello spazio. Il vano bagagli è tra i migliori della categoria, anche grazie al celebre MegaBox, il doppio fondo profondo e lavabile che permette di caricare oggetti ingombranti o sporchi senza drammi. Un’idea semplice, concreta, quasi “vecchia scuola” per efficacia.

Dentro, la posizione di guida è leggermente rialzata ma non troppo, perfetta per chi vuole dominare la strada senza perdere la sensazione di controllo diretto. La qualità percepita è cresciuta, con materiali più curati e assemblaggi solidi.

Quando la tecnica incontra l’emozione

E poi c’è lei, la versione che in queste settimane fa parlare di sé: la Sound Edition.

Dal punto di vista tecnico, la novità più evidente è l’evoluzione del sistema audio B&O Performance. Dieci altoparlanti, potenza che sale fino a 650 watt, midwoofer anteriori potenziati e una calibrazione acustica curata dagli specialisti HARMAN.

La differenza si percepisce subito. I bassi sono più pieni ma controllati, le voci restano nitide anche ad alto volume, la scena sonora è ampia e ben distribuita nell’abitacolo. Non è un semplice impianto potente: è un sistema progettato per mantenere equilibrio e pulizia.

Anche il design si adegua: cerchi in lega rifiniti in Magnetite, dettagli a contrasto, colore dedicato Metropolis White. Dentro, sedili in tessuto Metal Grey e un ambiente più luminoso, pensato per trasmettere serenità.

Digitale intuitivo, senza eccessi

Il sistema infotainment è moderno ma intuitivo. Schermo centrale ben leggibile, strumentazione digitale chiara, comandi al volante ergonomici.

Non c’è quella sovrabbondanza di funzioni inutili che complica la vita. Qui tutto è dove deve essere. E questo, oggi, è quasi un lusso.

I sistemi di assistenza alla guida sono completi: mantenimento di corsia, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza. Tutto lavora in modo discreto, senza interventi invasivi.

Una Puma più matura, più completa, più personale

Ford Puma è cresciuta. È più raffinata, più tecnologica, ma resta fedele a un’idea precisa: offrire equilibrio.

Equilibrio tra dimensioni compatte e abitabilità, tra efficienza e piacere di guida, tra tecnologia e semplicità d’uso.

La Sound Edition aggiunge un livello emozionale in più, senza snaturare il progetto. È un modo intelligente di interpretare la contemporaneità: migliorare ciò che già funziona, senza dimenticare che un’auto deve prima di tutto essere un piacere alla guida.

E quando trovi questa combinazione, la differenza si sente. Non solo nelle orecchie. Ma nel modo in cui affronti ogni chilometro…possibilmente cantando.

