Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Per mantenere l'auto bisogna spendere tanto

L’aumento del costo dei carburanti ha riacceso l’attenzione su un tema sempre molto attuale, ovvero i costi di mantenimento di un’auto. Possedere e utilizzare un veicolo a quattro ruote, infatti, comporta una spesa significativa e che può variare in base a svariati fattori.

Per mantenere la propria auto, secondo una recente indagine, le famiglie italiane arrivano a spendere fino a quasi 4.500 euro in un anno. Si tratta, quindi, di un importo significativo e che può incidere in misura significativa sul budget familiare.

Andiamo a fare il punto della situazione e a riepilogare alcuni consigli per poter risparmiare, andando a ridurre fino al minimo possibile le spese per il mantenimento della propria auto, considerando costi fissi e costi legati all’utilizzo.

Una spesa importante

Un’analisi realizzata da Facile.it e Pratiche Auto Online sul costo di mantenimento di un’auto conferma il “peso” di un veicolo sul bilancio familiare. Lo studio ha preso in considerazione tre profili di automobilista:

famiglia con figli con età inferiore a 25 anni, con una station wagon diesel (in media 3.556 euro l’anno);

coppia senza figli over 40 con un’auto di medie dimensioni a benzina (2.441 euro l’anno);

un giovane under 21 neopatentato (classe di merito 14) con citycar a benzina mild hybrid (3.226 euro l’anno).

Sono poi state considerate tre diverse città (Milano, Roma e Napoli), in modo da avere un quadro più dettagliato in merito all’evoluzione dei costi di mantenimento che devono tenere conto di vari fattori, come il costo dell’assicurazione, il bollo, il carburante necessario per l’utilizzo e i costi legati alla manutenzione e all’usura del veicolo.

La città più costosa è Napoli, dove la spesa risulta essere compresa tra 3.098 euro e 4.486 euro. Anche a Roma c’è da mettere in conto una spesa significativa, con un range che va da 2.532 euro a 3.694 euro. Per Milano, invece, la spesa è compresa tra 2.329 euro e 3.404 euro. Anche nelle situazioni più vantaggiose, il costo di mantenimento di un’auto resta significativo.

I dati di spesa tengono conto di RC auto, bollo, carburante, costi di usura e manutenzione secondo tabelle Aci e il prezzo della revisione obbligatoria. Il range di spesa è calcolato considerando tutte le possibili combinazioni per i tre profili di automobilista e per le tre città.

Come risparmiare

Per risparmiare sui costi di mantenimento di un’auto ci sono pochi margini e, per questo, è utile sfruttare al massimo tutte le opportunità disponibili. Oltre al tema dei prezzi del carburante, con la possibilità di ridurre i costi di rifornimento scegliendo le stazioni dove la benzina costa meno, c’è da considerare anche il costo dell’assicurazione auto, che garantisce un margine di risparmio importante.

Gli esperti di Facile sottolineano: “L’assicurazione è una delle spese che incide maggiormente sul mantenimento dell’auto e, in alcuni casi, può arrivare a rappresentare il 70% del costo totale. Fortunatamente, però, è una delle voci su cui è più semplice risparmiare“. Sfruttando tutte le opzioni a propria disposizione è possibile contenere i costi e, quindi, minimizzare l’impatto del mantenimento dell’auto sul bilancio familiare.