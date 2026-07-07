Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Maserati celebra il Tridente con una costellazione reale

Maserati ha trasformato il proprio simbolo in qualcosa di permanente tra le stelle. Un progetto chiamato Trident Stars e che forse rappresenta l’omaggio più poetico che un marchio automobilistico abbia mai dedicato a se stesso.

Progetto Trident Stars

Maserati ha collaborato con i ricercatori Maurizio Pajola e Anna Lucchetti dell’INAF (l’Osservatorio Astronomico di Padova) per selezionare cento stelle reali, disposte tra le costellazioni del Leone e del Pastore, che insieme riproducono la sagoma del Tridente.

Ciascuna delle cento stelle è dedicata a una persona che ha contribuito a scrivere la storia del brand. Collezionisti di vetture d’epoca, proprietari di esemplari Fuoriserie, brand ambassador, gentlemen driver. Non sono nomi scelti a caso per una campagna marketing: sono figure che hanno avuto un rapporto concreto con Maserati nel corso degli anni, e a cui adesso viene restituito qualcosa di inatteso. Una stella con il loro nome, in cielo.

A rendere ancora più tangibile il progetto, Maserati ha rinnovato il proprio configuratore 3D online portandolo a un livello di fedeltà visiva che si avvicina sensibilmente all’esperienza in concessionaria. Il Customer Journey del Tridente abbraccia ora un formato widescreen 21:9 con qualità cinematografica, dove l’auto dei propri sogni può essere costruita nei minimi dettagli, dall’esterno alla selleria, con un realismo che fino a poco tempo fa era appannaggio solo degli showroom fisici. Digitale e fisico che si fondono, in un percorso omnicanale pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo Maserati senza ancora varcare la soglia di una concessionaria.

A commentare il progetto è stato Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati e General Manager di BottegaFuoriserie: “il Tridente, ha spiegato, è un simbolo che si imprime nella memoria, e con Trident Stars è stato portato dove quella memoria diventa eterna”.

I 100 anni del logo

Il Tridente di Maserati compie cent’anni nel 2026, ma la sua storia affonda le radici in un momento ben preciso: il 1926, quando apparve per la prima volta sulla Tipo 26, l’automobile con cui la Casa modenese ottenne la vittoria alla Targa Florio inaugurando una stagione sportiva destinata a lasciare il segno. Il logo non era casuale: il Tridente è ispirato alla fontana del Nettuno di piazza Maggiore a Bologna, città dove i fratelli Maserati avviarono la loro avventura, e rappresenta da sempre un legame profondo con la cultura e l’identità italiana.

Nel corso di un secolo, il simbolo ha attraversato decenni di trasformazioni, crisi e rinascite, cambi di proprietà e rivoluzioni stilistiche, senza mai perdere il suo significato centrale. È arrivato fino a qui, con il brand che sta cercando di ritrovare la sua rotta dopo un periodo tutt’altro che semplice, tra modelli discontinuati, volumi in calo e strategie elettriche ancora in via di definizione.

Trident Stars non è quindi soltanto un’operazione di immagine. È una dichiarazione di continuità, la volontà di affermare che certi simboli non invecchiano: si consolidano. E trasformare il Tridente in una costellazione reale, mappabile su qualsiasi applicazione astronomica, significa dargli una permanenza che nessun rebranding o restyling potrebbe mai garantire.

Mentre Maserati lavora alla sua prossima stagione di prodotto, con i restyling annunciati di alcuni modelli e le trattative aperte per sviluppare le future versioni elettriche, questo centenario arriva in un momento in cui il marchio ha più bisogno che mai di ricordare a tutti, e forse anche a se stesso, cosa lo ha reso grande.