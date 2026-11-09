Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Stellantis Maserati e la sua isola di lusso: nuovo progetto a Dubai

Maserati porta il proprio marchio oltre i confini dell’automobile e sceglie Dubai per un progetto immobiliare destinato a una clientela particolarmente facoltosa. Si chiama Maserati Island ed è un’isola privata nell’arcipelago artificiale The World Islands, dove il Tridente firmerà un complesso residenziale con appartamenti, ville e servizi esclusivi.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con SAMANA COLLECTA, marchio ultra-premium di SAMANA Developers, e rappresenta una delle prime applicazioni del progetto Casa Maserati. L’obiettivo è trasferire nel settore immobiliare l’identità stilistica della Casa modenese, attraverso architettura, arredamento e ospitalità. Le prime residenze saranno disponibili dal 2030.

840 appartamenti e nove ville private

Il progetto prevede 840 residenze, alle quali si aggiungeranno sette ville sospese sull’acqua e altre due immerse nella vegetazione. Complessivamente, quindi, le unità abitative saranno 849. La prima fase commerciale interesserà 232 appartamenti, tutti dotati di piscina privata. Le configurazioni comprenderanno monolocali e abitazioni con una, due, tre oppure quattro camere da letto.

Grande attenzione sarà riservata all’orientamento degli edifici, progettati per valorizzare la vista sul mare attraverso ampie superfici vetrate e ambienti aperti. Gli spazi verdi richiameranno il paesaggio italiano, mentre l’architettura cercherà di interpretare le proporzioni e il linguaggio estetico delle automobili Maserati.

Il progetto degli interni porta la firma dell’architetto Carlo Colombo, dello studio A++, e comprende arredi della collezione Giorgetti Maserati Edition, nata nel 2025. Pelle, legno lavorato artigianalmente e materiali pregiati caratterizzeranno gli appartamenti e le aree comuni, con soluzioni pensate per richiamare l’eleganza delle granturismo italiane.

Dalle spiagge private al collegamento in yacht con Dubai

Maserati Island non sarà concepita soltanto come destinazione per le vacanze. L’intenzione è creare un complesso abitabile durante tutto l’anno, con infrastrutture e servizi dedicati alla quotidianità. Sono previsti un ristorante italiano sull’acqua, un beach club, spiagge private, una laguna centrale e diverse piscine. Non mancheranno spa, palestre, spazi per il benessere e un porto turistico dedicato alle attività nautiche.

Per chi lavorerà dall’isola saranno disponibili lounge per il coworking, attività commerciali e servizi di concierge personalizzati. Il collegamento con Dubai sarà garantito da un servizio yacht dedicato, pensato per consentire ai residenti di raggiungere la terraferma.

Imran Farooq, amministratore delegato di SAMANA Developers, descrive l’operazione come un progetto destinato ad andare “oltre i tradizionali modelli di sviluppo immobiliare“, attraverso destinazioni caratterizzate da “design senza compromessi, prestigio internazionale” e attenzione alla qualità della vita.

Maserati entra nel mercato delle residenze di lusso

L’operazione si inserisce nella strategia Casa Maserati, con cui il costruttore intende ampliare la propria presenza nel mondo del lusso. “Con Maserati Island compiamo un nuovo, importante passo nel percorso avviato con Casa Maserati, trasformando la nostra visione del lusso italiano in un’esperienza abitativa esclusiva“, ha dichiarato Santo Ficili, amministratore delegato di Maserati e Alfa Romeo.

Per Cristiano Fiorio, responsabile marketing del Tridente, il progetto rappresenta “la nostra identità, dalla strada allo spazio dell’abitare“. Il manager ha inoltre sottolineato il contributo di Giorgetti, spiegando che “la cura del dettaglio che distingue le nostre automobili diventa così un nuovo modo di vivere l’universo Maserati“.

La presentazione arriva nell’anno del centenario del Tridente, simbolo adottato dalla Casa nel 1926. Non sono stati comunicati i prezzi delle abitazioni né il calendario dettagliato delle diverse fasi costruttive. La disponibilità delle prime unità è prevista a partire dal 2030. Per Maserati si tratta di un’estensione del marchio in un settore diverso da quello automobilistico, dove il valore commerciale del nome e del design italiano diventa parte integrante dell’offerta immobiliare.