Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Maserati Perché la Maserati MCPURA è l’auto dei sogni degli italiani

Quando si parla di auto da sogno, il nome Maserati continua a evocare emozioni forti, fatte di stile, prestazioni e orgoglio italiano. A confermarlo è il recente concorso “Novità dell’Anno 2026” promosso da Quattroruote, che ha visto la Maserati MCPURA imporsi nella categoria Dream Car, conquistando il cuore degli appassionati. Un riconoscimento che dimostra il legame profondo tra il Tridente e il pubblico italiano, conquistato dall’unione di fascino e tecnica dell’ultima supercar italiana.

Il verdetto è arrivato direttamente dai lettori della storica rivista, chiamati a scegliere l’auto più desiderabile tra alcune delle supersportive più affascinanti del panorama internazionale. E i voti della MCPURA non ha lasciato spazio a interpretazioni: per la metà dei votanti è lei l’auto dei sogni del 2026.

Una vittoria netta contro rivali di altissimo livello

Il successo della Maserati MCPURA è stato tutt’altro che marginale. La supercar modenese ha ottenuto il 50% delle votazioni, distaccando nettamente una concorrenza composta dai nomi forti del panorama ad alte prestazioni mondiale. Al secondo posto si è infatti classificata la Bugatti Brouillard, seguita dalla Ford Mustang GTD, che ha raccolto il 15% delle preferenze; appena fuori dal gradino invece la GMSV Le Mans GTR.

Numeri che raccontano una vittoria significativa, contro alcune tra le vetture più performanti del mercato, da hypercar di lusso o modelli con una lunga storia alle spalle, la MCPURA è riuscita a emergere grazie al suo equilibrio tra tecnologia, design e identità.

Maserati MCPURA, l’essenza della supersportiva secondo il Tridente

La Maserati MCPURA rappresenta l’evoluzione estrema di un progetto raffinato, che ha visto la sportività del tridente raggiungere un nuovo livello, mantenendo la sua chiara identità fatta di stile ed eleganza. Al centro del progetto c’è il celebre propulsore V6 Nettuno, incastonato in un telaio monoscocca in fibra di carbonio, per gestire i pesi e la rigidità strutturale. La bilancia si ferma infatti 1.500 kg, un valore ai vertici della propria categoria, in particolare se rapportato alla potenza sprigionata di 630 CV.

Questo ha portato a un rapporto peso/potenza da riferimento, con appena 2,33 kg/CV, che garantiscono un feeling di guida ineguagliabile, assolutamente controtendenza rispetto alla direzione che sta prendendo la sportività elettrica.

A completare il quadro ci pensano dettagli iconici come le portiere “Butterfly”, che esaltano la teatralità dell’auto, e, nella versione Cielo, il tetto in vetro elettrocromatico retrattile, capace di trasformare l’abitacolo con un semplice comando.

Un’auto che parla italiano, dentro e fuori

Oltre ai numeri e alle soluzioni tecniche, la MCPURA colpisce per la sua capacità di raccontare una storia profondamente italiana fatta di uomini e donne che lavorano a Modena, a cui il Direttore Operativo Maserati, Santo Ficili ha dedicato un ringraziamento in occasione di questo premio:

“Desidero inoltre esprimere un profondo grazie alle donne e agli uomini dello storico stabilimento di Modena che, con competenza e orgoglio, danno vita ogni giorno a vetture straordinarie. È grazie al loro lavoro che Maserati continua a rappresentare un’eccellenza del Made in Italy nel mondo”

Un approccio legato alla manodopera italiana che sembra aver convinto proprio il pubblico del territorio, da sempre attento non solo alle prestazioni pure, ma anche al valore complessivo di un’automobile.