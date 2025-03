Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: iStock Maserati, addio alla supercar full electric

Non c’è pace per Maserati che, dopo un 2024 da dimenticare, ha cominciato l’anno in corso con una notizia che non farà piacere ai progressisti green. Con uno slancio sin troppo ottimistico, i top brand hanno fatto proclami sull’elettrico che poi non hanno mantenuto. Diversi marchi dell’universo Stellantis avrebbero dovuto svelare gamme 100% elettriche, ma i dati hanno invitato i management a non rischiare ulteriormente con EV che non piacciono ai puristi.

Il mercato delle vetture elettriche crescerà su alcuni segmenti specifici, come le city car. Discorso diverso per chi investe somme ingenti per godere di un handling perfetto su un’auto sportiva. Il peso delle batterie non consente ancora di parificare il piacere di guida di una EV con quello di una tradizionale sportiva con motore a combustione interno. Se i puristi avevano storto il naso alle proposte ibride, figurarsi all’idea di acquistare una supercar alla spina non in linea con i valori storici di una Casa costruttrice come Maserati.

Maserati, passo indietro sull’elettrico

Il piano del marchio del Tridente era quello di inserirsi nella sfida green tra i top brand mondiali. La partecipazione al campionato di Formula E non era stata casuale. La Maserati MC20 Folgore, versione 100% elettrica della sportiva modenese, avrebbe dovuto esordire nei primi mesi del 2025. I piani di lancio sono stati rivisti e il progetto a zero emissioni potrebbe non vedere mai la luce. La rivista inglese Autocar, citando il documento finanziario pubblicato da Stellantis in cui viene annunciata “la cancellazione di alcuni progetti prima del lancio“, ha ipotizzato l’addio alla versione elettrica della Maserati.

Il direttore finanziario del colosso italo-francese, Doug Ostermann, ha spiegato che Stellantis ha rivalutato il programma dei modelli del Tridente, per quanto riguarda i futuri veicoli alla spina, riconsiderando le previsioni precedenti. L’immissione sul mercato della supercar full electric era stato vagliato anche dalla Fim-CISL, che aveva annunciato che nell’impianto modenese della Maserati era stata sospesa l’implementazione della piattaforma elettrica sulla MC20. Si attendono ora delle dichiarazioni ufficiali da parte del marchio già in preda a una crisi profonda.

Maserati, i programmi futuri dell’azienda

La Casa del Tridente ha bisogno di cambiare marcia dopo la flessione avuta nel corso del 2024. L’intera gamma della Maserati sta rallentando e avrebbero dovuto esserci delle versioni alla spina per ogni modello entro quest’anno. La gamma sarebbe dovuta diventare full electric entro il 2030. Per ora le varianti alla spina della Grecale, della GranTurismo e della GranCabrio, non hanno fatto faville sul mercato. Sono stati anche sospesi a tempo quasi indeterminato gli sviluppi delle nuove Quattroporte e Levante in base a quanto è sancito sulle pagine di AlVolante.

La Maserati ha concluso il 2024 con ricavi netti per 1,04 miliardi di euro, meno della metà di quelli registrati nel 2023 quando aveva valicato la soglia dei 2,33 miliardi. In calo di consegne, 11.300 contro le 26.600 dell’anno precedente, ha allarmato i vertici del Gruppo Stellantis. I brand premium e di lusso stanno rivedendo le loro strategie sull’elettrico, tornando a focalizzare la produzione su motori termici. Persino negli Stati Uniti, dopo la rielezione di Donald Trump, non sembrano esserci certezze su un futuro green. Le scarse vendite delle supercar elettriche sono un riflesso di un andamento globale di perplessità sulle nuove tecnologie a zero emissioni.