Maxi tamponamento, più di cento auto coinvolte: paura nella neve

Violenta tempesta di neve nel Michigan: caos sull’Interstatale 196 con oltre 100 veicoli coinvolti e soccorsi al lavoro incessantemente. Paura su strada

Foto di Tommaso Giacomelli

Tommaso Giacomelli

giornalista automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Pubblicato:

123RF
La tempesta genera un incidente con centinaia di veicoli coinvolti

Il Michigan è tornato a dimostrare quanto la natura possa trasformare un’autostrada in un teatro del caos in pochi minuti. Una violenta tempesta ha colpito la regione di Grand Rapids, trasformando l’Interstatale 196 in un campo di battaglia ghiacciato. Oltre 100 veicoli sono stati coinvolti in incidenti a catena, alcuni finiti fuori carreggiata, altri scontrati tra loro, in una scena che sembra uscita da un film catastrofico.

