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123RF Circa 15 auto coinvolte in un incidente in superstrada

Un maxi tamponamento a catena ha paralizzato la circolazione sulla superstrada Sora-Ferentino nel primo pomeriggio di giovedì 26 novembre. L’incidente si è verificato intorno alle 13, all’altezza di Alatri, in provincia di Frosinone, coinvolgendo circa 15 automobili. Una successione di collisioni che ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso e la temporanea chiusura del tratto interessato. A complicare la situazione sono state anche le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio della Ciociaria, rendendo particolarmente difficili le condizioni della viabilità lungo una delle principali arterie di collegamento della provincia.

Maxi tamponamento ad Alatri: la dinamica dell’incidente

Stando a una prima ricostruzione riportata dall’emittente locale “Teleuniverso”, all’origine del maxi incidente ci sarebbe stato uno scontro tra due automobili. La collisione avrebbe innescato una serie di ulteriori impatti, coinvolgendo progressivamente i veicoli in transito fino a raggiungere un bilancio di circa 15 vetture. Restano da chiarire le circostanze che hanno determinato il primo scontro e l’eventuale ruolo delle condizioni meteorologiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale Anas e diverse ambulanze del 118. Le operazioni hanno riguardato il soccorso delle persone rimaste ferite e la gestione della sicurezza stradale. Al momento non sono disponibili informazioni precise sul numero dei feriti e sulla gravità delle loro condizioni, mentre la ricostruzione della dinamica resta affidata agli accertamenti delle forze dell’ordine.

Superstrada Sora-Ferentino chiusa e disagi alla circolazione

Il coinvolgimento di un numero così elevato di automobili ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto stradale interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. La superstrada rappresenta un importante collegamento per il territorio frusinate, utilizzato quotidianamente da pendolari e automobilisti diretti verso i principali centri della provincia.

La gestione della viabilità è stata ulteriormente complicata dal maltempo, che aveva già reso difficoltosi gli spostamenti nella zona. In circostanze simili, prima di consentire la ripresa della circolazione, occorre garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso, procedere alla rimozione dei veicoli incidentati e verificare le condizioni della carreggiata.

Pioggia intensa e tamponamenti: perché aumenta il rischio

Sebbene non sia stato accertato un collegamento diretto tra le precipitazioni e l’incidente di Alatri, la guida sotto la pioggia richiede particolare prudenza, soprattutto sulle strade a scorrimento veloce. La presenza di acqua sull’asfalto riduce l’aderenza degli pneumatici, mentre gli spruzzi sollevati dalle vetture che precedono possono compromettere sensibilmente la visibilità. A parità di velocità, inoltre, lo spazio necessario per arrestare un’automobile può aumentare rispetto a quello richiesto su una superficie asciutta.

Diventa quindi fondamentale adeguare la velocità alle condizioni della carreggiata e aumentare la distanza di sicurezza, anche quando il traffico sembra procedere regolarmente. Nei tamponamenti a catena, infatti, uno degli elementi più critici è rappresentato dalla rapidità con cui un rallentamento improvviso può propagarsi lungo una successione di veicoli. La distanza mantenuta dall’automobile che precede deve consentire non soltanto di reagire a una frenata, ma anche di completare l’arresto senza entrare in collisione. Nemmeno la presenza dei moderni sistemi di assistenza alla guida (i celebri ADAS) può compensare completamente una velocità inadeguata alle condizioni del fondo stradale.