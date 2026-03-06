Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Mazda 4.500 euro di sconto sulla CX-5 per il lancio in Italia

Fino a fine mese Mazda propone la nuova CX-5 in offerta lancio con un prezzo di partenza di 31.400 euro, ben 4.500 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. L’offerta comprende sconti speciali per i già clienti Mazda, tassi agevolati e tre tagliandi omaggio. Un modo per festeggiare l’arrivo del SUV negli showroom italiani e consolidare la nuova uscita di un modello diventato negli anni una colonna portante per le vendite del brand.

I dettagli dell’offerta

Partiamo dai numeri, che in questo caso fanno la differenza. Il prezzo di listino della nuova CX-5 è di 35.900 euro, ma grazie alla promozione di lancio le cifre cambiano in modo significativo.

Per i nuovi clienti si parte da 32.900 euro, a fronte di permuta e sottoscrizione del finanziamento Mazda Advantage. L’offerta prevede una rata mensile da 279 euro, con un tasso del 4,99% e TAEG del 6,08%. Incluso nel pacchetto anche il Mazda Service Pack, con tre tagliandi omaggio: un dettaglio che, nel medio periodo, incide sul costo totale di gestione.

Ancora più interessante la proposta riservata ai clienti già Mazda. Per loro il prezzo scende a 31.400 euro, sempre con permuta e finanziamento Mazda Advantage. In questo caso la rata mensile è di 260 euro, con lo stesso tasso del 4,99% (TAEG 6,08%). Una forma di “premio fedeltà” che la Casa continua a proporre e che negli anni ha contribuito a rafforzare il legame con la clientela.

L’offerta è valida fino al 31 marzo e segna simbolicamente l’ingresso ufficiale del SUV nelle concessionarie italiane. Un debutto accompagnato da condizioni pensate per rendere più accessibile un modello che, per contenuti e posizionamento, si posiziona al centro del segmento premium.

L’evoluzione del SUV

La CX-5 non è un modello qualsiasi per Mazda. È il SUV che ha consolidato l’identità moderna del marchio e tra i primi a integrare la filosofia stilistica del Kodo Design, evolvendola nel tempo.

Con questo aggiornamento, le proporzioni cambiano leggermente: la vettura cresce nelle dimensioni e nella presenza su strada. La linea resta fedele ai tratti distintivi del modello, ma acquista una maggiore imponenza. Il frontale è più marcato, la calandra più scolpita, mentre le superfici laterali mantengono quella pulizia che da sempre caratterizza il linguaggio della Casa giapponese. Nonostante l’aumento dei centimetri, il lavoro sulle proporzioni è evidente. Non c’è alcuna sensazione di appesantimento: la CX-5 conserva quell’equilibrio tra eleganza e sportività che l’ha resa riconoscibile sin dall’inizio.

All’interno si percepisce con chiarezza la volontà di Mazda di collocarsi in una fascia superiore rispetto ai generalisti tradizionali. Materiali curati, attenzione ai dettagli e una filosofia progettuale che mette il guidatore al centro. La posizione di guida è uno dei punti di forza storici del modello, così come la scelta di non rincorrere necessariamente le mode più estreme in fatto di digitalizzazione, ma di mantenere un’interfaccia razionale e intuitiva.

Mazda continua a percorrere una strada tutta sua anche nella scelta delle motorizzazioni e nell’impostazione tecnica. L’obiettivo non è semplicemente seguire il trend del momento fatto di downsizing estremo, ma costruire una proposta coerente con la propria identità. È un approccio che negli anni ha premiato il marchio, soprattutto tra chi cerca un’alternativa più personale nel panorama dei SUV di medie dimensioni.