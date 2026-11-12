Il bollo auto sarà abolito per alcuni veicoli a partire dal 2027 e ora c'è la conferma ufficiale da parte della Premier Giorgia Meloni tramite i suoi canali social

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ansa Foto Le novità confermate dalla Premier Giorgia Meloni sul bollo auto 2027

Il bollo auto potrebbe diventare un ricordo per milioni di automobilisti italiani. Dal 2027 entrerà infatti in vigore l‘esenzione sul suo pagamento per una larga fetta delle vetture in circolazione, con il provvedimento che coinvolgerà anche il settore delle moto. La Premier Giorgia Meloni è tornata di recente sull’argomento, illustrando alcuni dei principali interventi previsti dalla manovra di bilancio.

La Presidente del Consiglio ha presentato la misura come uno dei risultati più significativi del Governo in materia fiscale, sottolineando la differenza rispetto alle promesse avanzate negli anni precedenti da altre forze politiche. Non si tratta di un’abolizione del bollo, ma sicuramente è una manovra che colpirà positivamente le tasche di molti italiani.

Cosa cambia per le auto

La novità più importante riguarda le automobili. A partire dal 2027, secondo quanto annunciato dal Governo, il bollo non sarà più dovuto per la prima auto di proprietà se con una potenza non superiore a 80 kW, dunque di circa 109 CV. Non si tratta di un’esenzione generalizzata per tutte le automobili, ma è una soglia che permette di includere una numero particolarmente ampio del mercato automobilistico italiano.

Le citycar infatti rientrano quasi completamente in questa lista, con le due vetture più vendute nel Belpaese, Fiat Panda e Dacia Sandero, che beneficeranno in questa manovra. Per un solo kW invece non sarà possibile usufruire di questa esenzione per Jeep Avenger, con il piccolo SUV del Gruppo Stellantis che si presenta complessivamente con 81 kW.

Esenzione per tutte le moto (o quasi)

L’intervento del Governo non si ferma però solo alle quattro ruote. La cancellazione del bollo interesserà anche i motocicli, senza distinzioni legate alla cilindrata. Una decisione che amplia sensibilmente la platea di beneficiari e che coinvolge un settore centrale nella mobilità italiana. Lo Stivale è infatti la nazione europea che vanta il maggior numero di motociclette all’interno del proprio territorio, chiudendo davanti a Spagna e Germania.

Nonostante l’esenzione sia rivolto a tutte le due ruote, senza distinzione di cilindrata e potenza, ci sarà ancora qualcuno che dovrà pagare il bollo. La manovra è rivolta a una sola moto per famiglia, quindi sarà esentato unicamente il modello con il minor numero di kW. Se invece i due veicoli dovessero avere gli stessi kW, si andrebbe ad applicare l’esenzione sul modello con l’importo del bollo più basso. Il riferimento è sempre al nucleo familiare, dunque non servirà intestare un mezzo a marito, moglie o figli per “salvarsi”.

Risparmio da 2,3 miliardi

Giorgia Meloni ha spiegato in un video come la manovra avrà un impatto importante sulle tasche degli italiani, con il risparmio che dovrebbe toccare i 2,3 miliardi di euro.

È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti.

Non sono mancate dunque le frecciatine nei confronti dei partiti di opposizione, scaldando ancora di più il clima verso un 2027 che sarà segnato dalle elezioni nazionale. Dopo anni di promesse e ipotesi di riforma, il 2027 potrebbe segnare un cambiamento significativo nel rapporto tra cittadini e fiscalità automobilistica, almeno per una parte consistente.