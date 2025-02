Il gennaio dell'auto in Europa ha messo in evidenza il calo delle vendite e l'aumento delle quote di elettriche e ibride. Situazione in continua evoluzione

Fonte: 123RF Il mercato dell'auto in Europa sta cambiando: i dati di gennaio

Nel gennaio 2025, il mercato automobilistico in Europa ha evidenziato una fase di trasformazione complessa, caratterizzata da una contrazione generale delle immatricolazioni affiancata da una crescita notevole in specifici segmenti di mercato e per determinati marchi. In questo scenario in evoluzione, le dinamiche di vendita e le preferenze dei consumatori delineano un panorama variegato, influenzato da fattori ambientali, incentivi governativi e strategie aziendali.

Le immatricolazioni totali di autovetture nuove nell’area UE+EFTA+UK hanno raggiunto le 995.271 unità, segnando una diminuzione del 2,1% rispetto al gennaio 2024. Questo calo generalizzato è stato determinato in parte dalla flessione dei principali mercati continentali, tra cui Francia (-6,2%), Germania (-2,8%), Italia (-5,8%) e Regno Unito (-2,5%), ma è stato parzialmente compensato dalla performance positiva della Spagna (+5,3%), unico tra i grandi paesi a registrare una crescita.

La crescita di elettriche e ibride

Un elemento di spicco di questo periodo è il cambiamento nelle quote di mercato in base al tipo di alimentazione. Si osserva una chiara inversione di tendenza, con una diminuzione significativa delle immatricolazioni di vetture tradizionali alimentate a benzina, diesel e GPL, e una crescita sostenuta delle auto elettriche e ibride. Questa transizione riflette una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali e una maggiore adozione di tecnologie a basse emissioni.

Le auto elettriche si sono distinte per la crescita percentuale più elevata, con un aumento del 37,3% che ha portato la loro quota di mercato dal 11,9% di gennaio 2024 al 16,7% nel gennaio 2025. Questo incremento testimonia l’efficacia degli incentivi governativi e la crescente disponibilità di modelli elettrici con prestazioni e autonomie migliorate. Anche le auto ibride (full e mild) hanno mostrato una solida performance, con un aumento del 16,9%, raggiungendo una quota di mercato del 34,9%, rispetto al 29,2% dell’anno precedente. Le ibride rappresentano ormai più di un terzo del mercato europeo, consolidandosi come la prima alimentazione nel continente.

Auto benzina e diesel in calo

Al contrario, le immatricolazioni di auto ibride plug-in hanno subito una contrazione del 6,4%, riducendo la loro incidenza dal 7,9% al 7,6%. Questo calo potrebbe essere attribuito a una minore chiarezza sui vantaggi fiscali e normativi di questa tipologia di vetture, nonché alla crescente concorrenza delle auto elettriche pure. Le auto diesel hanno registrato un calo significativo del 26,5% rispetto al 2024, con una conseguente riduzione della loro quota di mercato all’8,8% dall’11,8% di gennaio 2024. Ormai, meno di un’auto su dieci vendute in Europa è alimentata a gasolio, un segnale evidente del declino di questa motorizzazione.

Anche le auto a benzina sono in rapida diminuzione, con un calo del 20,5%, e rappresentano ora il 29,2% del mercato, rispetto al 35,9% di inizio 2024. Questa contrazione riflette la crescente pressione normativa sulle emissioni dei motori a combustione interna e la maggiore attrattività delle alternative elettrificate. Le altre alimentazioni, tra cui GPL, metano, etanolo e idrogeno, hanno subito un calo del 16,3% e rappresentano solo il 2,8% del totale.

I Gruppi auto e i marchi che performano meglio in Europa a inizio 2025

In un contesto di vendite complessivamente in calo, solo alcuni gruppi automobilistici sono riusciti a ottenere risultati positivi. Volkswagen ha registrato un aumento del 5,3%, mentre Renault ha segnato un incremento del 5,4%. SAIC Motor (MG) si è distinta con una crescita del 36,8%. Al contrario, altri gruppi hanno subito flessioni significative, tra cui Stellantis (-16,0%), Ford (-12,2%), Mazda (-12,2%) e Tesla (-45,2%).

Analizzando le performance dei singoli marchi, si evidenziano risultati contrastanti. Cupra ha registrato un notevole aumento del 56,7%, seguita da Alfa Romeo (+21,3%), Renault (+18,1%) e Lexus (+43,7%). Al contrario, alcuni marchi hanno subito forti cali, tra cui DS (-41,1%), Lancia (-73,2%), Smart (-97,5%) e Jaguar (-47,3%).

La situazione odierna

Il mercato auto europeo nel gennaio 2025 si presenta come un terreno di transizione, con una crescente affermazione delle motorizzazioni ecologiche, in particolare delle auto elettriche e ibride, a discapito delle vetture tradizionali a benzina e diesel. Nonostante un calo generale delle immatricolazioni, alcuni Gruppi e marchi sono riusciti a distinguersi positivamente, mentre altri hanno subito forti contrazioni. Questi dati riflettono un mercato in evoluzione, influenzato da normative ambientali più stringenti, incentivi governativi mirati e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.