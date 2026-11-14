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iStock Mercedes, stop agli investimenti: alcune fabbriche potrebbero chiudere

Per Mercedes-Benz è arrivato il momento delle scelte difficili. La Casa della Stella ha deciso di fermare tutti gli investimenti nei suoi stabilimenti tedeschi e sta valutando anche la chiusura di alcuni siti, per far fronte agli alti costi di produzione delle auto in Germania.

La notizia emerge da un messaggio ai lavoratori e rappresenta l’ennesimo capitolo della crisi che sta travolgendo l’industria automobilistica del Paese, già alle prese con la più grande ristrutturazione mai vista in casa Volkswagen.

Sospesi investimenti su impianti tedeschi

Il messaggio è chiaro: Mercedes ferma tutti gli investimenti nelle fabbriche in Germania. A dirlo è Michael Schiebe, responsabile della produzione, secondo cui il management ha deciso insieme di bloccare ogni ulteriore investimento nelle sedi tedesche. Le sue parole arrivano da un’intervista ai membri del consiglio di gestione, condivisa sulla intranet aziendale.

Nessun accordo sui tagli

La sospensione nasce da un mancato accordo. Secondo l’intervista interna, l’azienda non è riuscita a trovare un’intesa con il consiglio di fabbrica e con i rappresentanti sindacali sulla riduzione del costo del lavoro. Da tempo Mercedes spinge i dipendenti a individuare risparmi, e le trattative con IG Metall, il più grande sindacato tedesco, sono ancora in corso.

Il precedente è di settembre, quando Schiebe aveva avvertito il personale che due stabilimenti in Germania avrebbero potuto chiudere in assenza di progressi su questo fronte. Ora, con lo stop agli investimenti, la pressione sul tavolo negoziale si fa ancora più forte.

Non c’è più margine per le auto premium

Che il momento sia complicato, del resto, non è una sorpresa per gli addetti ai lavori. L’analista Ferdi Dudenhoeffer ha spiegato che, con il settore alle prese con la crisi più profonda di sempre, la notizia sorprende poco: da mesi Mercedes sottolinea quanto sia difficile la situazione in Germania, e il futuro dell’industria resta in bilico se le strutture dei costi non vengono rivoluzionate.

A complicare il quadro c’è il fattore Cina. Secondo Roland Berger, il mercato cinese ha smesso di essere un motore di profitto a causa della concorrenza feroce, e quegli stessi rivali stanno ora guadagnando quote in Europa.

Da qui gli appelli dei dirigenti a Bruxelles, a cui si chiedono misure protezionistiche. Il risultato è una morsa: costi alti in casa, guadagni in calo in Cina e concorrenti sempre più vicini.

Chiusura degli impianti in arrivo?

Il messaggio ai dipendenti suggerisce che il management si sta preparando a possibili chiusure. Britta Seeger, membro del consiglio di gestione, ha scritto che tutti vogliono evitare a ogni costo la chiusura degli stabilimenti, ma che purtroppo ora bisogna esaminare questa opzione più nel dettaglio. Non è dunque una decisione già presa, ma non è più nemmeno un’ipotesi remota.

Il contesto non aiuta. Volkswagen aprirà il proprio negoziato con IG Metall il 24 novembre, con scioperi che incombono a cavallo tra un anno e l’altro, mentre i suoi piani potrebbero portare a 100.000 posti persi e alla chiusura di fino a quattro stabilimenti tedeschi.

Schaeffler ha annunciato 3.460 tagli e la chiusura di cinque siti in Europa, quattro dei quali in Germania. Roland Berger stima che entro il 2030 potrebbero andare persi almeno 200.000 posti nell’automotive tedesco.