Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Mercedes

Mercedes guarda al futuro e una delle prossime evoluzioni della sua attività sarà legata all’espansione nel settore dei robotaxi. Si tratta di una scelta strategica molto importante e che conferma l’interesse dell’azienda tedesca nel portare avanti un programma di crescita che tenga conto dell’evoluzione del mercato delle quattro ruote nel corso dei prossimi anni.

Per raggiungere i suoi target, Mercedes intende puntare sulla tecnologia e sull’affidabilità della Classe S ma anche sui tanti investimenti già fatti per il settore della guida autonoma e su MB.OS, destinata a diventare una piattaforma di riferimento per il futuro. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli annunciati dall’azienda in merito agli obiettivi futuri e alla creazione di servizi di robotaxi in grado di sfruttare le tecnologie disponibili.

Un’accelerazione decisa

Con un comunicato ufficiale, Mercedes-Benz ha confermato di essere pronta ad aprire una “nuova era” della guida automatizzata, settore in cui l’azienda ha già investito tanto nel corso degli ultimi anni. Il prossimo passo da compiere è rappresentato dallo sviluppo di quello che la Casa definisce un “ecosistema di robotaxi” che vede come veicolo ideale la nuova Classe S, modello che può combinare tecnologia, sicurezza e, naturalmente, lusso e ricercatezza nei contenuti.

Secondo Mercedes, l’attuale ammiraglia della gamma può garantire un “funzionamento fail-safe” , integrando ridondanze per sterzo, frenata, sistemi di calcolo e alimentazione elettrica. A completare il comparto tecnico c’è MB.OS che rappresenterà la piattaforma ideale per sviluppare un servizio di robotaxi. L’obiettivo dichiarato di Mercedes, infatti, è quello di creare un servizio di shuttle senza conducente da lanciare in vari Paesi in Europa, Medio Oriente, America e Asia.

Per questo motivo, la Casa sta promuovendo lo sviluppo della guida autonoma di livello 4, in base al sistema di classificazione SAE, con tanti progetti in tutto il mondo e con collaborazioni strategiche con partner di livello assoluto (nel comunicato vengono citate espressamente NVIDIA e Momenta). L’obiettivo è sfruttare appieno le potenzialità di MB.OS per rendere possibile il progetto, senza mai trascurare la sicurezza che rappresenterà un elemento centrale in futuro.

Il settore dei robotaxi ricoprirà un ruolo molto importante per sostenere la crescita del mercato delle quattro ruote nel prossimo futuro. Diverse aziende hanno già investito tanto in questo segmento. Tesla, ad esempio, ha lanciato di recente il suo servizio di robotaxi. Altre lo faranno in futuro. Il target di Mercedes è ambizioso e la sua fattibilità andrà valutata mese dopo mese, aggiornamento dopo aggiornamento.

Il commento dell’azienda

A commentare i nuovi obiettivi dell’azienda tedesca è Jörg Burzer, Chief Technology Officer, Development & Procurement di Mercedes, che ha sottolineato: