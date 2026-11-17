Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Metano: i prezzi arrivano ai livelli del 2022

Per chi guida un’auto a metano, il cartello dei prezzi davanti al distributore sta tornando a essere una brutta sorpresa. Il carburante ha raggiunto una media nazionale di 2,158 euro al chilogrammo, una cifra che riporta alla memoria la stagione dei rincari energetici del 2022. Non è un picco isolato: le quotazioni alla pompa stanno aumentando da diversi giorni e l’ultima rilevazione segnala un ulteriore rialzo di 0,3 centesimi al chilogrammo. Un movimento apparentemente modesto, ma inserito in una tendenza che pesa su chi aveva scelto il gas naturale soprattutto per contenere le spese quotidiane.

Metano auto, il prezzo torna ai livelli della crisi energetica

Il dato emerge dalla rilevazione del 16 novembre 2026 basata sui prezzi comunicati al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La soglia dei due euro al chilogrammo è già stata superata e la media di 2,158 euro rappresenta un livello che non si vedeva da oltre quattro anni. Per trovare valori superiori bisogna risalire all’autunno 2022, quando la crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina aveva sconvolto le quotazioni del gas.

Il paragone con quel periodo è inevitabile, ma non significa che le condizioni di mercato siano identiche. Il prezzo alla pompa dipende da una catena di fattori, dagli approvvigionamenti ai costi di distribuzione, e può variare sensibilmente tra un impianto e l’altro. La media nazionale fotografa dunque una situazione generale, non la tariffa applicata indistintamente in ogni stazione di rifornimento. Anche per questo, due automobilisti che effettuano rifornimento in province differenti possono trovarsi davanti a importi sensibilmente diversi.

Perché il metano aumenta proprio con l’arrivo dell’inverno

Il calendario contribuisce a spiegare perché il metano stia subendo nuove pressioni. Con l’avvicinarsi dell’inverno aumenta la richiesta di gas per il riscaldamento degli edifici, una domanda che si aggiunge agli altri impieghi energetici della stessa materia prima. Quando i consumi stagionali crescono, le quotazioni possono risentirne e gli effetti arrivano anche al settore automobilistico.

Non è però possibile attribuire l’intero rincaro soltanto alle temperature più basse. Le quotazioni internazionali, le condizioni delle forniture e il modo in cui gli operatori trasferiscono i costi sul prezzo finale concorrono a determinare quanto si paga al distributore. Per questo l’andamento delle prossime settimane non può essere dato per scontato: l’arrivo del freddo è un elemento di pressione, non una previsione certa di ulteriori aumenti.

Il mercato del gas risente inoltre di dinamiche che vanno ben oltre il settore dei trasporti. Chi utilizza il metano per alimentare la propria automobile si trova così esposto a oscillazioni determinate anche dalle esigenze energetiche di abitazioni e attività produttive.

Quanto costa oggi un pieno

Per gli automobilisti il problema è soprattutto pratico. Un rifornimento di 15 chilogrammi, calcolato alla media attuale, costa circa 32,37 euro. È una simulazione utile per capire l’ordine di grandezza della spesa, non il prezzo di un pieno valido per ogni modello: la capacità delle bombole cambia da vettura a vettura, così come i consumi effettivi.

Il costo per chilometro resta infatti il parametro decisivo per valutare la convenienza del metano. Non basta confrontare il prezzo di un chilogrammo con quello di un litro di un altro carburante: sono unità diverse e ogni motore percorre distanze differenti con la stessa quantità di energia. Chi utilizza regolarmente una vettura a gas naturale deve quindi considerare il consumo reale della propria auto, oltre alla tariffa praticata dall’impianto abituale.

In questa fase può essere utile confrontare i prezzi di più distributori prima di fare rifornimento, quando la distanza tra gli impianti lo consente. Il metano rimane una scelta già fatta da molti automobilisti, ma la sua convenienza economica non può essere considerata immutabile. A 2,158 euro al chilogrammo, la questione torna inevitabilmente al centro dei conti di chi percorre molti chilometri ogni anno.