Ufficio Stampa MG MG Motor è sponsor della Coppa Davis 2025

La Coppa Davis 2025 si concluderà questo weekend con la finale in programma il prossimo 23 novembre che vedrà impegnata l’Italia contro la vincente di Spagna – Germania. Si tratta di un evento molto atteso con il tennis italiano che andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel torneo, anche se dovrà fare a meno di Jannik Sinner.

Durante la Coppa Davis Final 8, oltre ai tennisti, c’è un’altra grande protagonista. Si tratta di MG Motor. La Casa, infatti, ricopre il ruolo di partner e auto ufficiale della Coppa Davis Final 8 e mette a disposizione dell’organizzazione una flotta di 40 vetture Hybrid+ e Plug-in hybrid.

Per gli appassionati di tennis, quindi, l’evento che si concluderà questo weekend sarà anche l’occasione giusta per ammirare da vicino i modelli della gamma MG, brand sempre più di riferimento per il settore delle quattro ruote grazie a una gamma che comprende diversi modelli molto interessanti e che stanno conquistando l’attenzione di tanti acquirenti.

Una partnership importante

Si tratta di un ruolo di grande prestigio per MG, sempre più brand di riferimento del mercato europeo e italiano. La Casa è presente anche con un Fan Village che permetterà al pubblico di ammirare da vicino le ultime novità della gamma come il B-SUV elettrico MGS5 ma anche modelli che oggi sono diventati un punto di riferimento per le strade italiane, come MG HS e MG ZS, modello che con il lancio della versione Hybrid+ ha arricchito notevolmente la sua offerta. A lato del campo centrale, invece, è presente la roadster MG Cyberster, la sportiva ideata dall’Advanced Design London, modello che potrà essere ammirato dagli appassionati e che rappresenta lo spirito sportivo e la storia dell’iconico brand inglese, oggi parte di SAIC Motor.

MG Motor può oggi contare su una gamma molto ricca, con vetture in grado di occupare diversi segmenti di mercato, risultando sempre molto competitive, sia in termini di contenuti che di rapporto qualità/prezzo. I dati di vendita registrati dalla Casa in questi mesi sono una conferma dell’ottimo lavoro svolto. Il marchio sta crescendo e partnership di grande rilievo come quella con la Coppa Davis sono un’ulteriore testimonianza di quanto oggi MG sia in grado di ricoprire un ruolo da protagonista sul mercato delle quattro ruote, sia in Italia che nel resto d’Europa. Ricordiamo che poche settimane fa l’azienda ha ufficializzato il raggiungimento di un traguardo storico in Italia.

Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President SAIC Motor Italy ha commentato: