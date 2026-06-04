I colossi cinesi stanno ramificando la presenza nel Vecchio Continente acquisendo o costruendo stabilimenti. MG è pronta a fare la differenza sul car market europeo

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa MG MG conferma la produzione delle auto cinesi

Da quando il brand britannico, di proprietà del major cinese SAIC Motor, ha debuttato in Italia si sono registrati continui primati di vendita. Lo scorso anno si è avuta una crescita esponenziale rispetto al 2024 e il trend sta proseguendo nel 2026 con risultati positivi che scaturiscono da una gamma ampia e variegata che strizza l’occhio ai progressisti green con il vantaggio del supporto di una rete commerciale composta da professionisti di qualità.

MG è tra i marchi automobilistici asiatici più popolari sul mercato italiano. I modelli ZS, HS e MG3 rappresentano la colonna portante di un listino che offre al giusto prezzo dei modelli a benzina, ibridi ed elettrici. La Casa cinese del Gruppo Saic produrrà fino a 120.000 veicoli all’anno destinati al mercato europeo in Spagna. La MG ha individuato la Galizia, regione nord-occidentale del Paese iberico che si affaccia sull’oceano Atlantico, per impiantare il suo primo stabilimento di produzione in Europa.

Crescita attesa nel Vecchio Continente

La costruzione di una factory completamente nuova porterà a un investimento di circa 200 milioni di euro, iniziando dalla Spagna la strategia “In Europa, per l’Europa”. Nello stabilimento lavoreranno oltre 2.000 lavoratori e nel sito verrà impiantata la ricerca e lo sviluppo dei veicoli, la produzione, la fornitura di componenti e le operazioni logistiche, creando una struttura versatile per la catena di fornitura europea. Lo start è previsto tra 2 anni, nel 2028, con una capacità prevista di 120.000 veicoli all’anno.

Il brand MG ha riscontrato risultati tali che hanno portato i vertici a scegliere un investimento importante nel Vecchio Continente. All’inizio dell’anno, la Casa anglocinese ha celebrato la consegna del suo milionesimo veicolo nel mercato europeo. Un risultato a dir poco impensabile sino a pochi anni fa. A inizio 2007 le prime vetture MG hanno cominciato a uscire dagli stabilimenti cinesi, riportando in auge la Morris Garages. La MG ZS 1.5 litri è subito diventata una delle vetture preferite dai clienti italiani con i suoi 4 cilindri e 106 CV. Il modello più venduto da MG dal 2021 accoglie cinque passeggeri, offrendo comfort e sicurezza in città e in gite extraurbane.

Gamma ampliata

Negli ultimi mesi MG ha lanciato nuove proposte come la nuova MG 4 Urban e la rinnovata MG 4 EV per i progressisti green. Lo scorso anno sono arrivate le MG S5 EV e MG HS Hybrid+, consolidando la presenza nel car market elettrificato. I clienti che scelgono MG sono assicurati anche da una rete di oltre 1.300 concessionari in 34 Paesi. La punta di diamante è la Cyberster, che ha proposto un concetto di sportività full electric attraente. Da non dimenticare anche il successo commerciale avuto dalla MG HS nel segmento dei C-SUV Plug-in.

“Attraverso la nostra strategia ‘In Europa, per l’Europa’, non ci limitiamo a rispondere al futuro della mobilità, ma contribuiamo a definirlo”, ha assicurato William Wang, CEO della MG per l’Europa. Il manager ha spiegato che la presenza sul territorio “accelera il percorso dell’Europa verso un futuro della mobilità più pulito, più intelligente e più sostenibile”. La tecnologia MG ha permesso il raggiungimento di consumi ottimi, rispondendo alle esigenze di una clientela che è sempre più aperta al cambiamento.