MG continua a crescere in Italia facendo segnare dati record per il mese di marzo e, più in generale, per il primo trimestre del 2025: ecco i risultati della Casa

Fonte: Ufficio Stampa MG Primo trimestre record per MG

MG Motor, uno dei brand di riferimento della cinese SAIC Motor per il mercato europeo, sta registrando un’importante crescita in Italia, diventando un marchio sempre più di riferimento per gli automobilisti italiani, grazie anche a una gamma ricca di modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. I dati di vendita del mese di marzo e, più in generale, del primo trimestre del 2025 confermano l’ottimo stato di salute del marchio.

I dati di vendita

La crescita di MG in Italia è costante. Come confermato dalla Casa, infatti, il primo trimestre dell’anno ha fatto segnare un vero e proprio record assoluto. Nel periodo compreso tra gennaio e marzo, infatti, sono state immatricolate 15.438 unità dei modelli di MG Motor. Questo dato si traduce in una crescita di oltre il 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno (mentre il mercato è calato di oltre un punto) e in una quota di mercato del 3,45%.

Un contributo importante ai risultati è stato dato dal mese di marzo. Il terzo mese dell’anno, infatti, è stato il migliore di sempre in Italia per la Casa che ha totalizzato 6.616 unità immatricolate arrivando a sfiorare il 4% di quota di mercato nel nostro Paese ed entrando nella Top 10 del mercato. I dati parlano chiaro: gli automobilisti italiani, al momento della scelta della nuova auto, guardano con sempre maggiore attenzione a MG.

Il brand ha superato, nel corso del primo trimestre dell’anno, marchi storici del mercato come Hyundai, Kia, Opel, Skoda e Suzuki, evidenziando, ancora una volta le potenzialità della sua gamma. Modelli come MG ZS, MG3 e MG HS si stanno ritagliando uno spazio importante sul mercato tanto da finire sul podio dei modelli più venduti nei loro rispettivi segmenti di mercato. In particolare, la MG ZS è stata il settimo modello più venduto in assoluto nel mercato auto in Italia. MG3 Hybrid+ e MG ZS Hybrid+, invece, hanno conquistato la seconda posizione nei rispettivi segmenti di mercato. Tra i SUV di segmento C a benzina, invece, la MG HS si conferma la più venduta.

Le premesse per un 2025 da record ci sono tutte. MG punta a crescere ancora in Italia e il target del 4% di quota di mercato appare facilmente alla portata, considerando il tasso di crescita registrato in questi ultimi mesi. La gamma, in costante aggiornamento, è sempre più ricca e completa, con modelli caratterizzati da prezzi accessibili. I prossimi mesi ci diranno se la crescita del brand continuerà ancora. È chiaro che, per il futuro, MG vuole essere, sempre di più, un riferimento per l’Italia e l’Europa.

Le parole dell’azienda

I risultati di MG sono, chiaramente, positivi e anche la dirigenza di SAIC è soddisfatta dei dati raccolti nel corso del primo scorcio di 2025. Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy, ha così commentato i risultati di MG ottenuti in Italia nel corso del primo trimestre dell’anno: “Abbiamo identificato il 2025 come l’anno della complessità e il primo trimestre ce lo ha confermato con tutta l’incertezza che il settore automotive sta vivendo. Le performance di MG sono state incredibilmente brillanti, raggiungendo target straordinari“.