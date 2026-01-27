Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Da oltre 12 anni la stampa internazionale raccoglie piccole informazioni sulle condizioni del 7 volte campione del mondo di F1, ma spesso si sono rivelate illusorie. Le voci di ogni genere sulla sua lunga convalescenza hanno generato rabbia e frustrazione nei tifosi che non hanno più avuto la chance di sapere notizie dettagliate e ufficiali sul Kaiser. Dopo una vita spesa a oltre 300 km/h nell’abitacolo delle monoposto di F1, in seguito al ritiro dal circus, Michael Schumacher ha subito un terribile incidente sugli sci che gli ha causato un grave trauma cranico. Dopo essere uscito dal coma e dall’ospedale in cui è stato operato, il pilota tedesco è tornato nella sua casa dove è stato curato da una equipe medica.

Progressi di salute

Un articolo pubblicato dal quotidiano Daily Mail afferma che Michael Schumacher “non è più costretto a letto“. Il giornalista Jonathan McEvoy si sarebbe recato a Las Brisas, a Maiorca e, dopo aver consultato diverse fonti, ha affermato che il sette volte campione del mondo di Formula 1 può stare seduto su una sedia a rotelle e muoversi nella sua villa con l’aiuto di un assistente. Il magazine britannico ha anche smentito diverse voci circolate negli ultimi anni riguardo la presenza dell’ex driver della Scuderia Ferrari al matrimonio della figlia Gina nel 2024.

Michael Schumacher starebbe continuando a ricevere assistenza medica 24 ore su 24 dalla moglie Corinna e da un team di sanitari, ma i suoi progressi fisici gli consentono di muoversi nella sua proprietà iberica e non di stare sempre a letto. In base ai rumor, dopo le ammissioni di Jean Todt, il tedesco era piombato in una condizione neurologica che consente a una persona pienamente cosciente di essere consapevole di tutto ciò che accade intorno a sé, ma con l’incapacità di reagire. Per questo la comunicazione sarebbe avvenuta con gli occhi, sbattendo le palpebre. L’ex team principal della Ferrari aveva anche dichiarato che Michael continua a guardare la Formula 1 in TV.

Smentita la sindrome locked-in

Il fuoriclasse tedesco avrebbe fatto dei progressi notevoli, stando a quando annunciato dall’inchiesta del Daily Mail, firmata dal corrispondente di automobilismo Jonathan McEvoy. Quest’ultimo ha focalizzato l’attenzione anche sulla villa di Las Brisas situata vicino ad Andratx, sulla punta sud-occidentale di Maiorca. Appartenuta in passato al Presidente del Real Madrid Florentino Perez, è stata acquistata dalla famiglia Schumacher per circa 30 milioni di sterline, diventando un rifugio privato per la riabilitazione di Michael, alternandosi alla residenza principale di Gland, in Svizzera.

Per tutte le cure subite dal 2013 ad oggi la famiglia tedesca ha investito milioni di euro. L’ex alfiere di punta della Ferrari è assistito 24 ore su 24 da un team dedicato di infermieri e terapisti, con costi che secondo Daily Mail arrivano a decine di migliaia di sterline a settimana. L’attenzione alla privacy è massima, con muri imponenti, fitta vegetazione e telecamere a circuito chiuso che allontanano i mal intenzionati. Michael non avrebbe presenziato al matrimonio della figlia, ma avrebbe fatto dei netti passi in avanti. A 57 anni non potrebbe ancora camminare, ma già il fatto di poter allontanarsi dal letto rappresenterebbe una piccola svolta. Ora, dopo tanto riserbo, un annuncio della moglie Corinna potrebbe spazzare via ogni dubbio.