Miki Biasion, due volte campione del mondo rally e oggi Brand Ambassador di Lancia, tornerà a gareggiare in un appuntamento imperdibile in questo novembre. Lancia, storico protagonista del rally mondiale, vanta 10 titoli mondiali Costruttori WRC, tre titoli Endurance, e vittorie leggendarie come 1000 Miglia, Targa Florio e Carrera Panamericana.

Un grande ritorno

Lancia ha confermato che Miki Biasion sarà al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4 in occasione della Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025. L’evento è in programma dal 21 al 23 novembre prossimo ed è organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure. Sul tracciato sardo, apprezzatissimo da tutti gli appassionati, il due volte campione del mondo (1988 e 1989) sarà in gara con la Ypsilon HF Rally4.

Quest’evento è particolarmente importante, anche in considerazione del ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship dal 2026. Il binomio tra Biasion e Lancia conferma quello che l’azienda chiama un “legame indissolubile”, che unisce il campione che ha incarnato la grandezza sportiva di Lancia con un marchio che vuole tornare a essere protagonista nel mondo dei rally.

A supporto del ritorno alle competizioni, la Casa ha presentato la Ypsilon Rally2 HF integrale, dotata di un motore 1.6 turbo da 282 CV. Si tratta di un nuovo passo del “Rinascimento” del brand che, dopo aver lanciato la Ypsilon, sta lavorando a progetti destinati ad arricchire la gamma nei prossimi anni. In particolare, sono in arrivo la Nuova Gamma, modello chiave per il futuro, e una nuova generazione di Delta, nome leggendario nella storia rally di Lancia.

Il programma

La Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025 si aprirà venerdì 21 novembre con le verifiche sportive e tecniche, le prove libere e la cerimonia di partenza a Buddusò. La competizione entrerà nel vivo sabato 22 novembre, mentre domenica 23 novembre si svolgerà la giornata decisiva con le ultime due prove e il Manscione Finale che decreterà il nuovo “Re di Tandalò”.

Sabato 22 novembre, alle 18, è in programma anche un appuntamento culturale presso la Biblioteca di Buddusò: la presentazione del libro di Marco Giordo “Da Alén a Loeb, Da Ogier a Zanini”, con la partecipazione dello stesso Biasion.

Per informazioni sulla Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025 e gli eventi collegati, è possibile consultare il sito ufficiale tandalo.com, dove sono disponibili il programma completo, le mappe e tutti i dettagli della competizione. L’appuntamento è per il weekend del 21-23 novembre.