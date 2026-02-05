Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati uniscono i valori e la missione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Milano e Cortina nel segno di Stellantis

Il Gruppo Stellantis è protagonista nella kermesse Milano-Cortina 2026, come Automotive Premium Partner dei Giochi, garantendo un parco vetture di servizio e rappresentanza per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione olimpica invernale. Sono presenti i brand italiani di Stellantis come emblema del legame col proprio Paese e l’impegno a lavorare in sinergia per una sfida che rappresenta anche una chance imperdibile per mettere in mostra i modelli che hanno scritto pagine dell’industria delle quattro ruote moderna.

L’Italia con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici, fondati sulla sostenibilità e alla ricerca dell’eccellenza, si rispecchia nelle caratteristiche dei marchi del colosso nato dalla fusione tra FCA e PSA. La Fondazione Milano Cortina 2026 e il major italo-francese hanno annunciato un accordo di collaborazione, per cui Stellantis, con i suoi marchi italiani, sarà a sostegno della missione olimpica. I Giochi si terranno dal 4 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo, città assegnatarie della manifestazione in forma congiunte. Oltre che a Milano e a Cortina d’Ampezzo, le sfide si svolgeranno a Rho (MI), Assago (MI), Bormio (SO), Livigno (SO), Predazzo (TN), Rasun-Anterselva (BZ), Tesero (TN).

Vetrina prestigiosa

La manifestazione darà visibilità agli ultimi modelli FIAT, Lancia, Alfa Romeo e Maserati che hanno messo a disposizione la gamma per assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo. Con una flotta di circa 3.000 veicoli, Stellantis, attraverso i suoi brand italiani – Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati – sarà in prima linea. Più di 3.500 atleti da 93 Paesi lotteranno per le 195 medaglie in 16 discipline Olimpiche e 6 sport Paralimpici in una cartolina improntata all’eccellenza.

Un’occasione unica per unire i marchi che hanno fatto la storia dell’automotive. I valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici si ritrovano nel DNA di ciascuno dei marchi coinvolti. Con la partnership stretta con la Fondazione Milano Cortina 2026, brand italiani del Gruppo Stellantis hanno quindi deciso di cogliere l’opportunità di mettersi in gioco in un progetto che abbraccia il Belpaese, sostenendo i valori del Movimento Olimpico e del Movimento Paralimpico. Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer, del Gruppo ha dichiarato:

“Con la partnership stretta con la Fondazione Milano Cortina 2026, Stellantis ha deciso di far parte di un progetto che abbraccia l’Italia intera, sostenendo i valori dello sport e dell’Olimpismo. Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l’impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani al servizio di un evento di questa portata, che ribadirà a livello mondiale l’immagine di un Paese che ricerca l’eccellenza grazie alla collaborazione tra le realtà nazionali più importanti, che condividono valori comuni. Si può fare, tutti insieme e in Italia, e noi lo stiamo dimostrando”.

Iniziativa vincente

In una fase di crisi per il Gruppo Stellantis la manifestazione olimpica arriva al momento giusto. In attesa dell’imminente avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati hanno svelato una nuova campagna Domination di comunicazione outdoor per il pubblico che sta aspettando con ansia lo start dell’evento. L’iniziativa, concepita per enfatizzare il ruolo dei brand come Automotive Premium Partner dei Giochi, si inserisce in un percorso teso a rafforzare identità nazionale, la visione innovativa e i valori condivisi con il Movimento Olimpico e Paralimpico.

L’illustratore Lorenzo Sainati ha reinterpretato l’energia dei Giochi attraverso un linguaggio grafico contemporaneo e dinamico, pensato per i valori estetici dei quattro marchi automobilistici italiani. Una narrazione visiva unitaria che evoca lo spirito olimpico e l’eccellenza del design italiano che da sempre caratterizza le nostre vetture più iconiche.