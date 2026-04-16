Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Mostra Automotive alla Milano Design Week

Appuntamento a via Tortona 35, punto di incontro tra design e automotive, per osservare la mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”, progetto espositivo meneghino che rende omaggio alla storia dei Motorshow en plein air. Il MIMO ha portato gli appassionati a Torino, Milano e sul circuito di Monza per vivere emozionanti esperienze.

Andrea Levy, amante del Motorsport e straordinario pilota in pista, ha seguito i saloni automobilistici e gli eventi dinamici internazionali, come Goodwood e Pebble Beach, da dove è originata l’ispirazione del format di Parco Valentino prima e oggi di Milano Monza Open-Air Motorshow. Convertendo piazze e luoghi simbolo del Belpaese in un immenso palcoscenico per l’automobile, il presidente di MIMO Andrea Levy è riuscito a creare il format giusto per raccontare la storia delle vetture più prestigiose al mondo. Un risultato che verrà celebrato nel Design Week 2026.

Kermesse da non perdere

Dal 20 al 26 aprile, nel cuore di Milano, gli appassionati potranno vivere un’esperienza coinvolgente in cui il racconto di dieci anni di eventi en plein air si materializza attraverso un’installazione che unisce un videowall ondulato di 50 metri e una selezione di auto iconiche. Il videowall esprime una lettura emozionante dell’evoluzione dell’industria di oltre 70 costruttori che hanno lasciato un segno indelebile. Le immagini offrono la possibilità di cogliere le sfumature di una rivoluzione stilistica che ha coinvolto i più importanti marchi al mondo, mostrando il percorso evolutivo dell’automotive moderno.

Un hub del design, dove l’automobile è elemento narrativo, in cui si crea un dialogo tra immagini, luce e architettura. Il ricordo della parata davanti al Duomo di Milano, simbolo della ripartenza post-pandemia, al passaggio di una monoposto Red Bull di Formula 1 in via Roma a Torino, sino alla sfilata delle supercar più belle nel centro cittadino e alla Mole Antonelliana illuminata con i loghi dei brand. Un viaggio lungo 10 anni in cui sono state protagoniste tante regine della Motor Valley, tra cui le hypercar Pagani con il sound inconfondibile dei motori V12.

Un’onda luminosa di passione

L’amore per le quattro ruote viene enfatizzato in un percorso visivo ricco di significato. In una fase molto complessa per il mercato delle quattro ruote l’iniziativa rappresenta anche un concetto di speranza per un futuro in cui sognare di guidare un’auto iconica italiana dovrà rimanere un valore aggiunto. I visitatori, oltre al video che racconta l’evoluzione dello stile, potranno osservare bolidi sensazionali. L’elenco completo delle vetture esposte nella Design Week è molto ampio, unendo passato, presente e futuro dell’automotive.

Sarà l’occasione per ammirare le linee della Ferrari 296 Challenge, protagonista del monomarca Ferrari Challenge Europe e del Campionato Italiano Gran Turismo, la Dallara Stradale, primo esemplare consegnato al mondo per offrire in strada una esperienza racing. Inoltre gli appassionati potranno gustarsi il BMW Skytop per comprendere il linguaggio stilistico della Casa dell’Elica bavarese, la cattivissima Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, la Italdesign Nissan GT-R50, edizione celebrativa realizzata per i 50 anni della GT-R e di Italdesign, la Pininfarina Honda HP-X, la GFG Style Vision 2030 Desert Raid, la Porsche Taycan Turbo GT e la potentissima Pininfarina Battista dedicata a Nino Farina, primo vincitore di un campionato di F1.