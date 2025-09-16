Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Attraversare la strada a Milano resta un’impresa rischiosa: otto automobilisti su dieci non si fermano davanti alle strisce pedonali, ignorando una delle regole fondamentali del Codice della strada.

È quanto emerge dal primo esperimento condotto da BRUM, startup che si occupa di formazione alla guida, in collaborazione con la community social MilanoBellaDaDio.

Il test, realizzato lungo una delle arterie più trafficate del capoluogo lombardo e documentato in un video diffuso sui social, ha suscitato centinaia di reazioni. Nei commenti si moltiplicano le testimonianze di cittadini che raccontano esperienze di insicurezza quotidiana.

”A Dublino puoi attraversare senza guardare e la gente si ferma. In Italia manca il rispetto per gli altri, soprattutto sulle strisce”, scrive un utente.

Una madre aggiunge: ”Anche con il verde non passo finché l’auto non è ferma del tutto. Con mio figlio al fianco è troppo rischioso”.

Il tema non è marginale: ogni anno in Italia centinaia di pedoni perdono la vita per la mancata precedenza. Un dato che, secondo BRUM, impone una riflessione sulla necessità di rafforzare l’educazione stradale e la cultura del rispetto delle regole. ”L’esame di guida viene ancora percepito come un mero passaggio burocratico, ma sulle strade è in gioco la sicurezza di tutti”, sottolinea il co-fondatore e CEO della startup, Luca Cozzarini.

Il progetto con MilanoBellaDaDio rappresenta solo il primo passo di una campagna più ampia che punta a riportare la sicurezza stradale al centro del dibattito pubblico. ”Vogliamo che fermarsi davanti a un pedone diventi un gesto naturale, non un’eccezione”, spiega Lorenzo Milano, marketing manager dell’azienda.

Fondata con l’obiettivo di rendere più flessibile e attuale il percorso per ottenere la patente, BRUM è stata recentemente invitata alla Camera dei Deputati per proporre una riforma della formazione alla guida.