Hypercar e test drive: Milano Monza Motor Show 2026 porta l’emozione in pista

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Ufficio Stampa

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’Autodromo Nazionale Monza torna al centro della scena con il MIMO Milano Monza Motor Show 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate per appassionati e addetti ai lavori. L’evento open-air, a ingresso gratuito, propone un format ormai consolidato che punta tutto sull’esperienza diretta, trasformando il “Tempio della Velocità” in una piattaforma dinamica dove pubblico, brand e media si incontrano.

Supercar e hypercar: spettacolo garantito

Il cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il Supercar Paddock, con una concentrazione di vetture esclusive tra le più ambite al mondo. Hypercar estreme, modelli iconici e pezzi unici – provenienti sia da collezioni private sia dalle case automobilistiche – offriranno una panoramica completa dell’eccellenza automotive contemporanea. A rendere il tutto ancora più spettacolare, la Supercar Parade porterà queste vetture in pista, tra sopraelevate storiche e tracciato di Formula 1, regalando uno dei momenti più suggestivi dell’intero evento.

Test drive e contatto diretto con i brand

MIMO non è solo esposizione: il pubblico potrà mettersi al volante grazie ai test drive gratuiti organizzati all’interno del circuito. Un’opportunità concreta per provare modelli di ultima generazione in un contesto unico, con percorsi che includono anche tratti iconici dell’autodromo. Il paddock si trasformerà inoltre in un vero e proprio villaggio esperienziale, dove sarà possibile entrare nei box, incontrare i costruttori e scoprire da vicino tecnologie, design e novità di prodotto.

Adrenalina in pista: Time Attack e Fun For Track

La componente sportiva sarà protagonista con il Time Attack, disciplina che vedrà vetture ad alte prestazioni sfidarsi contro il cronometro, esaltando tecnica e precisione. Accanto alla competizione, il format Fun For Track aprirà la pista anche agli appassionati, offrendo sessioni di guida in un contesto accessibile ma organizzato.

Journalist Parade e mobilità elettrica

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la Journalist Parade: una parata dinamica che vedrà giornalisti italiani e internazionali al volante di auto elettriche e ibride plug-in, lungo un percorso tra la città e il circuito. Un momento simbolico che racconta la transizione energetica attraverso chi la comunica ogni giorno. Grande attenzione anche alla mobilità a zero emissioni con la MIMO Electric Area, spazio dedicato ai modelli elettrici dove il pubblico potrà non solo osservare, ma anche testare le vetture grazie a percorsi dedicati e infrastrutture di ricarica veloce.

Un evento sempre più accessibile

Con un mix di spettacolo, innovazione e coinvolgimento diretto, MIMO si conferma un format capace di andare oltre il classico motor show. L’ingresso gratuito e un programma pensato per un pubblico ampio lo rendono un appuntamento trasversale, in grado di unire appassionati, famiglie e curiosi nel segno della passione per l’automobile.