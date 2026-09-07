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iStock Via alla ZTL Isola a Milano

A partire da oggi, 7 settembre 2026, prende il via la nuova ZTL nel quartiere Isola a Milano. Si tratta di una novità importante per la mobilità in città, che da tempo ha avviato una serie di riforme per ridurre il traffico e gestire meglio gli spostamenti delle persone.

La nuova zona a traffico limitato arriva dopo un lungo percorso e tante problematiche, con anche una richiesta di sospensiva (poi respinta) presentata al Tar della Lombardia da parte di Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito a questa nuova ZTL, con tutte le informazioni relative agli orari, ai punti di accesso e anche alle deroghe previste dal regolamento comunale per l’ingresso nell’area.

Gli orari della ZTL

La nuova zona a traffico limitato a Isola sarà attiva tutti i giorni, a partire dalle 19:30 e fino alle 6 del giorno successivo. Sul territorio sono stati attivati diversi varchi a cui sarà affidato il compito di accertare gli ingressi e definire le eventuali sanzioni per accessi non autorizzati alle zone in cui viene applicato il divieto di circolazione.

Bisogna, quindi, tenere conto di questi orari per poter accedere alla zona. Ricordiamo che dallo scorso anno è attiva anche la ZTL Quadrilatero.

I punti d’accesso alla ZTL

I punti di accesso sono collocati nelle seguenti strade:

Piazza Spotorno e via Lario (provenendo da viale Stelvio);

Via Traù (da piazzale Lagosta);

Via Sassetti e via Rosellini I (da via Pola);

Via Rosellini II (da via Sassetti);

Via de Castilla (da largo de Benedetti);

Via Bassi (da via Pepe);

Via Lambertenghi (da via Farini).

L’immagine che alleghiamo di seguito, diffusa direttamente dal Comune di Milano, ci mostra, in modo schematico ma chiaro, quali sono i punti d’accesso alla ZTL e qual è la sua effettiva estensione nella zona del quartiere Isola.

Comune di Milano

Le deroghe

Per residenti, domiciliati, lavoratori e alcune specifiche categorie di veicoli sono disponibili una serie di deroghe. In particolare, per residenti e domiciliati, chi ha già il Pass Sosta avrà automaticamente un documento analogo digitale per la ZTL Isola, consultabile nel Fascicolo del Cittadino.

Chi, invece, non ha questo pass, può fare domanda sul portale del Comune per la registrazione. Queste regole valgono anche per i proprietari o titolari di box e posti auto situati all’interno dell’area.

Da segnalare anche un accesso libero nelle ore notturne per ciclomotori e motoveicoli, taxi e veicoli Ncc (noleggio con conducente), mezzi deputati al servizio di persone con disabilità titolari di contrassegno, oltre ad ambulanze e veicoli di soccorso.

Per i residenti nelle aree pedonali interne di via Pepe, via Borsieri, via Toce e piazza Minniti, inoltre, c’è la possibilità di richiedere (una volta al giorno) un pass per un veicolo di un accompagnatore che potrà accedere senza incorrere in una sanzione. Tutti i dettagli aggiuntivi sono disponibili tramite il sito del Comune di Milano.