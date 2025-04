Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

ZTL Milano, scatta la novità: dove la metteranno e come funzionerà

C’è grande fermento a Milano per quanto concerne la viabilità. Dopo l’approvazione ministeriale, infatti, è pronta a scattare la ZTL del Quadrilatero della Moda. Vi sarà, infatti, un ampliamento della fascia oraria riservata ai veicoli trasporto merci. Una volta passati i normali tempi tecnici, la ZTL sarà definitivamente attivata ed entrerà in vigore 24 ore su 24. Probabilmente la vedremo in funzione da metà maggio ed interesserà nello specifico gli isolati definiti dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, Cino del Duca, fino alla zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele.

Il Quadrilatero della Moda o anche Quadrilatero d’oro, per chi non fosse di Milano, è una delle zone più in vista del capoluogo meneghino. Negli anni è diventata particolarmente famosa per l’alta concentrazione di famosi brand che sono presenti lungo le strade insieme a negozi di antiquariato e caffè eleganti. In particolare, celebre nel mondo, c’è l’esclusiva via Monte Napoleone, spesso frequentata anche da diversi Vip.

Palazzo Marino, ha fatto sapere, che in seguito ad un confronto con i commercianti e gli operatori della logistica, si è deciso di ampliare la fascia a loro riservata, così da avvicinarla all’ora della chiusura e dell’apertura dei negozi. I veicoli trasporta cose, infatti, potranno accedere all’area dalle 20 all’1:00 di notte e dalle 9:00 alle 11:00 del mattino. Inoltre, quei mezzi che trasportano invece prodotti alimentari deperibili, potranno transitare anche dalle 16:00 alle 18:00.

Quando entrerà in vigore

A partire dalla data di attivazione, ci saranno altri due mesi di cosiddetto pre-esercizio delle telecamere. Ciò vuol dire che gli strumenti immessi per il corretto funzionamento della ZTL verranno tenuti accesi, ma non avranno “facoltà” di sanzionare i trasgressori. Questo servirà per capire se effettivamente, è tutto perfettamente in ordine o meno e se le telecamere rilevano in maniera corretta le varie infrazioni.

Questo però non vuol dire che chi passa in quella zona in maniera non autorizzata sarà esentato da multe. Gli agenti della Polizia Locale, infatti, avranno piena facoltà di sanzionare eventuali trasgressori. L’unica componente che viene a mancare, almeno per i primi 2 mesi, è la multa per così dire automatica comminata dallo strumento elettronico che è in test.

Furbetti e altre novità a Milano

L’esigenza di avviare questa ZTL nasce dall’idea di ridurre al minimo il traffico automobilistico in una delle zone, da sempre, più gettonate dai pedoni di Milano. Naturalmente anche in questi casi c’è sempre chi prova a fare il furbo. Qualche mese fa ad esempio, a Roma, alcuni trasgressori, sono stati beccati a praticare il “trucco dell’alfabeto” per provare ad aggirare la multa pur transitando in Zone a traffico limitato. Queste persone, infatti, modificavano la propria targa così da non ricevere alcuna contravvenzione.

Ritornando a Milano, invece, le modifiche alla viabilità potrebbero non esaurirsi con l’attivazione di questa ZTL. Da tempo, infatti, nell’aria, serpeggia l’idea di inserire gli autovelox nelle cosiddette “Zone 30” all’interno della città. Si tratta nello specifico di zone dove il limite di velocità è fissato a 30 km/h. Spesso questa misura è stata oggetto di polemiche e divisioni nel Paese tra chi pensa riduca gli incidenti e chi invece la ritiene esagerata.